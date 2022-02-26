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Dentro de rio

Ônibus cai de ponte e deixa feridos em acidente em Boa Esperança, no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros,  o ônibus levava pessoas para um retiro religioso; cinco foram levadas para hospitais

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 08:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 fev 2022 às 08:15
Um ônibus caiu de uma ponte na localidade de Patrimônio do Bis, em Boa Esperança,  Noroeste do Espírito Santo, por volta das 22 horas desta sexta-feira (25). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estavam no veículo. Cinco ficaram feridas e precisaram de atendimento médico: duas, em estado mais grave, foram encaminhadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. As outras três foram levadas para hospital do município do acidente.
Ainda de acordo com os bombeiros, o ônibus levava pessoas para um retiro religioso e tombou no início da travessia da ponte. Quando a equipe chegou ao local, todos os passageiros já estavam fora do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos dos feridos em estado mais grave. 
Ônibus cai dentro de rio em Boa Esperança
Ônibus tombado dentro de rio após cair de ponte Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus informou que o freio não funcionou na descida de acesso à ponte. Segundo a ocorrência, o  ônibus ganhou velocidade, bateu na traseira de um carro e depois se chocou contra a barra de proteção da ponte, mas, mesmo assim, acabou caindo no rio. Os passageiros do carro não ficaram feridos.

Ônibus cai de ponte em Boa Esperança

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