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São Torquato

Carreta transportando contêiner com carga de 28 toneladas tomba em Vila Velha

Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (24) e, de acordo com a Guarda Municipal, prejudicou o trânsito na região

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 10:58
Uma carreta tombou na Avenida Graça Aranha, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Guarda Municipal, o veículo transportava um contêiner com rolamentos pesando cerca de 28 toneladas e prejudicou o tráfego de veículos na região.
Carreta transportando container tombou em rodovia do ES.
Carreta transportando contêiner tombou em via no ES. Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
O acidente aconteceu enquanto o motorista tentava fazer a curva da Avenida Graça Aranha para a Rua Magno Coutinho.
Agentes da Guarda foram ao local. Motoristas de carretas de grande porte que chegam à região foram orientados a desviar o trajeto.
A empresa responsável foi acionada e vai enviar um guindaste específico para retirar o container da pista.
Com informações do G1 ES

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