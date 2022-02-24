Carreta transportando contêiner com carga de 28 toneladas tomba em Vila Velha

Uma carreta tombou na Avenida Graça Aranha, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Guarda Municipal, o veículo transportava um contêiner com rolamentos pesando cerca de 28 toneladas e prejudicou o tráfego de veículos na região.
O acidente aconteceu enquanto o motorista tentava fazer a curva da Avenida Graça Aranha para a Rua Magno Coutinho.
Agentes da Guarda foram ao local. Motoristas de carretas de grande porte que chegam à região foram orientados a desviar o trajeto.
A empresa responsável foi acionada e vai enviar um guindaste específico para retirar o container da pista.
Com informações do G1 ES