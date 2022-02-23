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Idoso é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Vila Velha

Caso aconteceu na Prainha, na madrugada desta terça-feira (22). Vítima e suspeito estavam dentro de um carro quando foram abordados

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:37
Um homem de 60 anos foi preso, na noite desta terça-feira (22), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na Prainha, em Vila Velha, na Grande Vitória.
Homem foi preso suspeito de estuprar menina de 11 anos na Prainha.
Região da Prainha, em Vila Velha, onde ocorreu o caso Crédito: Samy Ferreira
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina e o suspeito estavam dentro de um carro quando foram abordados por integrantes da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames) e agentes da Guarda Municipal. Os dois foram encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Conforme o Conselho Tutelar,  o suspeito é um amigo e vizinho da família. Para os pais da criança, que não ouvem e não falam, o homem era como um tio para a menina, e o casal permitia que a criança saísse com ele. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da menina não tinham qualquer suspeita em relação a esse homem.
A garota foi acompanhada pelos conselheiros até o Departamento Médico Legal (DML) para passar por exames e logo após foi encaminhada para o Serviço de Proteção a Criança Vítima de Violência Sexual. Ela passará por acompanhamento médico e psicológico. A menina  tem uma irmã mais nova, que a partir de agora também vai ser acompanhada de perto pelo Conselho Tutelar.
O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome do preso não foi divulgado.
Com informações de Priciele Venturini, TV Gazeta

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