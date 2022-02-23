Idoso é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Vila Velha

Conforme o Conselho Tutelar, o suspeito é um amigo e vizinho da família. Para os pais da criança, que não ouvem e não falam, o homem era como um tio para a menina, e o casal permitia que a criança saísse com ele. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da menina não tinham qualquer suspeita em relação a esse homem.