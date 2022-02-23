Idoso é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Vila Velha

Um homem de 60 anos foi preso, na noite desta terça-feira (22), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na Prainha, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina e o suspeito estavam dentro de um carro quando foram abordados por integrantes da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames) e agentes da Guarda Municipal. Os dois foram encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Conforme o Conselho Tutelar, o suspeito é um amigo e vizinho da família. Para os pais da criança, que não ouvem e não falam, o homem era como um tio para a menina, e o casal permitia que a criança saísse com ele. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da menina não tinham qualquer suspeita em relação a esse homem.
A garota foi acompanhada pelos conselheiros até o Departamento Médico Legal (DML) para passar por exames e logo após foi encaminhada para o Serviço de Proteção a Criança Vítima de Violência Sexual. Ela passará por acompanhamento médico e psicológico. A menina tem uma irmã mais nova, que a partir de agora também vai ser acompanhada de perto pelo Conselho Tutelar.
O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome do preso não foi divulgado.
Com informações de Priciele Venturini, TV Gazeta