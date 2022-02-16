Idoso preso por estupro seduzia vítimas com presentes em Mimoso do Sul

Um idoso de 63 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (16), no Centro de Mimoso do Sul , por cometer o crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime foi praticado contra meninas menores de 14 anos

A Polícia Civil de Mimoso do Sul informou que suspeito já estava sendo investigado Crédito: Ricardo Medeiros

O delegado Romulo Carvalho Neto informou que o acusado já tinha mandado de prisão preventiva e estava sendo investigado pela polícia por crimes anteriores, também de estupro de vulnerável. “Hoje (16) conseguimos localizá-lo e prendê-lo”, contou.

A PC informou que “o idoso seduzia as vítimas ofertando presentes a elas e seus familiares, sempre se passando por alguém que queria ajudar, até que conseguisse seu verdadeiro intento”.

Segundo o delegado, o homem ficará preso preventivamente e poderá receber uma pena de oito a 15 anos de prisão. Já as vítimas estão recebendo o apoio da rede de proteção, incluindo o conselho tutelar e psicólogos. “Elas estão sendo bem cuidadas”, concluiu o delegado.