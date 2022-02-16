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Atraía menores

Idoso preso por estupro seduzia vítimas com presentes em Mimoso do Sul

O crime foi cometido contra meninas menores de 14 anos. Segundo a Polícia Civil, o homem já tinha mandado de prisão preventiva e estava sendo investigado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 15:21

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 fev 2022 às 15:21
Um idoso de 63 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (16), no Centro de Mimoso do Sul, por cometer o crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime foi praticado contra meninas menores de 14 anos
Policia Civil
A Polícia Civil de Mimoso do Sul  informou que suspeito já estava sendo investigado Crédito: Ricardo Medeiros
O delegado Romulo Carvalho Neto informou que o acusado já tinha mandado de prisão preventiva e estava sendo investigado pela polícia por crimes anteriores, também de estupro de vulnerável. “Hoje (16) conseguimos localizá-lo e prendê-lo”, contou.
A PC informou que  “o idoso seduzia as vítimas ofertando presentes a elas e seus familiares, sempre se passando por alguém que queria ajudar, até que conseguisse seu verdadeiro intento”.
Segundo o delegado, o homem ficará preso preventivamente e poderá receber uma pena de oito a 15 anos de prisão. Já as vítimas estão recebendo  o apoio da rede de proteção, incluindo o conselho tutelar e psicólogos. “Elas estão sendo bem cuidadas”, concluiu o delegado.
A polícia informou que o idoso foi transferido para o complexo penitenciário de Xuri e está à disposição da Justiça. Ele já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime. “A responsabilização do abusador vem depois de grande empenho dos policiais civis e conselheiros tutelares que participaram de todo o processo de investigação”, disse a PC.

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