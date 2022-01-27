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Na BR 101

Motorista de carreta morre em acidente grave em Mimoso do Sul

Veículo estava carregado com mamão e seguia em direção ao Norte do Estado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2022 às 11:07

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 11:07

O motorista de uma carreta morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (27) no Km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O veículo estava carregado com mamão e seguia no sentido norte. Pela manhã, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos para retirada do mesmo.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A PRF registrou o acidente fatal em Mimoso do Sul, e auxiliou na remoção do veículo da pista Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida foi registrada às 2h30. O condutor e as causas do acidente não foram informados. Ele não teve a identificação repassada à reportagem de A Gazeta.
De acordo com a Eco101, para o atendimento foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além de PRF e Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A rodovia federal foi totalmente interditada às 9h para remoção da carreta e, segundo a Eco 101, permanece fechada.

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