Motorista de carreta morre em acidente grave em Mimoso do Sul

O motorista de uma carreta morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (27) no Km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O veículo estava carregado com mamão e seguia no sentido norte. Pela manhã, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos para retirada do mesmo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida foi registrada às 2h30. O condutor e as causas do acidente não foram informados. Ele não teve a identificação repassada à reportagem de A Gazeta.
De acordo com a Eco101, para o atendimento foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além de PRF e Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A rodovia federal foi totalmente interditada às 9h para remoção da carreta e, segundo a Eco 101, permanece fechada.