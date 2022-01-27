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Organização do trânsito

Cobrança de rotativo em Cariacica começa nesta quinta (27)

Avenida Expedito Garcia e ruas próximas contam com 30 parquímetros em funcionamento.  Valores por hora são de R$ 2,00 para carros e R$ 1,00 para motos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jan 2022 às 08:02

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 08:02

Cariacica terá estacionamento rotativo na Avenida Expedito Garcia a partir desta quinta (27)
30 equipamentos de parquímetros foram instalados na Avenida Expedito Garcia e ruas próximas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
A avenida Expedito Garcia, um dos principais pontos de comércio de Cariacica, terá 30 máquinas de estacionamento rotativo em funcionamento a partir desta quinta-feira (27). Algumas ruas do entorno também receberão os equipamentos. Ao todo, serão 1.332 vagas e o valor por hora será de R$ 2 para carros e R$ 1 para motocicletas, podendo ser pago em moedas ou com cartão de débito.
Conforme divulgado pela Prefeitura de Cariacica, o estacionamento rotativo vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h. Idosos e pessoas com deficiência poderão estacionar gratuitamente nas vagas especiais, desde que estejam com a credencial visível dentro do carro, pelo período máximo de três horas.
De segunda a sexta-feira, a partir das 18h e no sábado em diante, depois de 14h, não haverá cobrança. A fiscalização será feita por agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes).

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A Prefeitura explicou que as máquinas já passaram por um período de testes e que, ao longo desta semana, foi realizada uma panfletagem educativa na região. Para Claudio Victor, secretário de Defesa Social, o estacionamento rotativo é um método de dar fluidez ao trânsito.
“O intuito do estacionamento rotativo é democratizar as vagas e melhorar a fluidez do trânsito, permitindo assim que consumidores e prestadores de serviço tenham melhor acesso à área de comércio da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, que é o maior shopping a céu aberto do Estado”, disse.
Além do pagamento diretamente nas máquinas, também será possível quitar o valor em lojas credenciadas próximas aos parquímetros. Nesses pontos, também poderá ser utilizado moedas ou cartão de débito.

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Além disso, também estará disponível o pagamento pelos aplicativos Digipare e Vago. Segundo a Prefeitura, o contrato de locação dos parquímetros é no valor de R$ 849.998,40 com duas empresas privadas e o pagamento será em 12 parcelas de R$ 70.833,20. Claudio Victor ressaltou que a arrecadação com os parquímetros será utilizada também para quitar este montante.
"Toda a administração do Estacionamento Rotativo Cariacica Digital será feita pela Prefeitura de Cariacica, por meio da Semdefes. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento da locação dos parquímetros e para investimento na infraestrutura de trânsito nas vias do município”, detalhou.
O Estacionamento Rotativo Cariacica Digital também terá uma central de atendimento, que funcionará no piso superior do Shopping Campo Grande, localizado Expedito Garcia. O telefone para contato é o (27) 3441-8579.

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