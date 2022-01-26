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Vacinação infantil

Covid-19: Espírito Santo recebe mais 35 mil doses da Pfizer para crianças

Os imunizantes foram enviados aos municípios ainda na tarde desta quarta-feira (26). Vacinação de crianças começou na segunda metade de janeiro

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:44

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:44
Nova remessa de 24.100 doses de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech
Nova remessa de 35.000 doses de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech Crédito: Divulgação/Sesa
Na madrugada desta quarta-feira (26), o Espírito Santo recebeu 35 mil doses pediátricas da Pfizer, que começaram a ser distribuídas aos municípios da região Metropolitana e Regionais de Saúde Sul, Norte e Central ainda durante a tarde. O lote vai contribuir para que as cidades avancem na vacinação de crianças de 5 a 11 anos.
Na segunda-feira (24), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um apelo nas redes sociais sobre a importância de vacinar esse público: "A vacinação das crianças tem pressa". Dados divulgados por ele mostram que foram confirmados 4.058 casos da doença em menores de 11 anos até 23 de janeiro deste ano – um aumento de 4,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021, quando 967 confirmações foram registradas.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou na semana passada o uso da Coronavac no público de 6 a 17 anos, o que também permitiu que as prefeituras abrissem novas vagas. Em alguns municípios da Grande Vitória é preciso ficar atento aos prazos e aos modos de agendamentos.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que não recebeu mais remessas de Coronavac do governo federal e que aguarda confirmação de novos envios. Contudo, esclareceu que há um estoque de cerca de 580 mil doses desse imunizante provenientes de compra direta com o Instituto Butantan e de envios anteriores do Ministério da Saúde.

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