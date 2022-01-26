Covid-19: Espírito Santo recebe mais 35 mil doses da Pfizer para crianças

Na segunda-feira (24), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um apelo nas redes sociais sobre a importância de vacinar esse público: "A vacinação das crianças tem pressa". Dados divulgados por ele mostram que foram confirmados 4.058 casos da doença em menores de 11 anos até 23 de janeiro deste ano – um aumento de 4,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021, quando 967 confirmações foram registradas.