Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Veja passo a passo

Detran-ES lança novo sistema de agendamento para serviços presenciais

As marcações feitas para atendimentos presenciais a partir de 1° de fevereiro serão realizadas por meio do novo sistema. Veja como realizar o agendamento

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:13
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) colocou no ar um sistema próprio de agendamento on-line para atendimento presencial nas unidades em todo o Espírito Santo, tanto nas unidade da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e nos postos de atendimento veicular (PAVs) quanto na sede administrativa, em Vitória. O interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br e clicar no banner de agendamento.
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Sede do Detran-ES, em Vitória: Departamento Estadual de Trânsito lançou novo sistema de agendamento para atendimento presencial Crédito: Ricardo Medeiros
O órgão adotou, no início da pandemia da Covid-19, um sistema de agendamento já existente para possibilitar a organização dos serviços presenciais, evitando filas e aglomerações, no entanto, de acordo com o Detran, trabalhou para a produção de um sistema que atendesse a todas as necessidades e peculiaridades da autarquia, e que estivesse hospedado no próprio site do Detran.
"Nesses quase dois anos em que o sistema está funcionando, identificamos algumas questões que poderiam melhorar a comunicação entre o cidadão e a plataforma, consequentemente, com o Detran. Uma delas era uma maior autonomia para a equipe do Detran gerir o sistema, além de acrescentar uma riqueza de informações e clareza para o atendimento também às empresas credenciadas ao órgão", disse o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira.

COMO AGENDAR

Os agendamentos feitos para atendimentos a partir de 1º de fevereiro serão realizados por meio do site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deverá clicar no banner de agendamento.
Automaticamente será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login, se ainda não tem, será necessário realizar um cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento.
Nesse novo sistema, segundo o órgão, o usuário terá mais autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento. Constará ainda o endereço da unidade de atendimento, informação que não existe no agendamento atual. Além disso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.

PASSO A PASSO PARA FAZER O AGENDAMENTO

  • Acesse o site www.detran.es.gov.br 
  • Clique no banner de agendamento 
  • Faça o login no portal Acesso Cidadão 
  • Selecione a unidade em que deseja ser atendido, confira o endereço 
  • Selecione a área/serviço para qual deseja atendimento 
  • Selecione o dia e horário para atendimento e confirme 
  • Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou imagem no celular
*Com informações do G1ES

Veja Também

Detran-ES passa a notificar bloqueio de CNH por e-mail e SMS

Perdeu a placa do carro na chuva? Veja como pedir uma nova ao Detran-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Detran espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condomínios Minha Casa Minha Vida
Casa própria ou aluguel social: qual a melhor solução para o problema da moradia?
Estudante de Direito, Matheus Stein Pinheiro,acusado de matar namorada no ES pode não ser punido por crime
Morte no Centro: acusado por feminicídio de namorada vai a júri em setembro
Livia Giacomin (Mivita), Leticia Dalvi (Shopping Vitória) Priscila Passamani e Isabella Redighieri
Shopping Vitória promove sessão exclusiva de "O Diabo Veste Prada" ; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados