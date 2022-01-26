Detran-ES lança novo sistema de agendamento para serviços presenciais

Sede do Detran-ES, em Vitória: Departamento Estadual de Trânsito lançou novo sistema de agendamento para atendimento presencial Crédito: Ricardo Medeiros

O órgão adotou, no início da pandemia da Covid-19, um sistema de agendamento já existente para possibilitar a organização dos serviços presenciais, evitando filas e aglomerações, no entanto, de acordo com o Detran, trabalhou para a produção de um sistema que atendesse a todas as necessidades e peculiaridades da autarquia, e que estivesse hospedado no próprio site do Detran.

"Nesses quase dois anos em que o sistema está funcionando, identificamos algumas questões que poderiam melhorar a comunicação entre o cidadão e a plataforma, consequentemente, com o Detran. Uma delas era uma maior autonomia para a equipe do Detran gerir o sistema, além de acrescentar uma riqueza de informações e clareza para o atendimento também às empresas credenciadas ao órgão", disse o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira.

COMO AGENDAR

Os agendamentos feitos para atendimentos a partir de 1º de fevereiro serão realizados por meio do site www.detran.es.gov.br . Após acessá-lo, o cidadão deverá clicar no banner de agendamento.

Automaticamente será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login, se ainda não tem, será necessário realizar um cadastro. Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento.

Nesse novo sistema, segundo o órgão, o usuário terá mais autonomia para agendar, mudar o horário e cancelar o atendimento. Constará ainda o endereço da unidade de atendimento, informação que não existe no agendamento atual. Além disso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.

PASSO A PASSO PARA FAZER O AGENDAMENTO

Acesse o site www.detran.es.gov.br

Clique no banner de agendamento

Faça o login no portal Acesso Cidadão

Selecione a unidade em que deseja ser atendido, confira o endereço

Selecione a área/serviço para qual deseja atendimento

Selecione o dia e horário para atendimento e confirme

Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou imagem no celular