Mortes em acidentes com moto aumentam no ES

Acidente fatal com moto em Alegre em 2021 Crédito: Corpo de Bombeiros

Espírito Santo terminou o ano passado com mais mortes no trânsito envolvendo motociclistas do que no ano anterior. Foram 371 em 2021 ante 353 em 2020, um aumento de 5,1%. E houve leve aumento de mortes por atropelamentos no período – 121 contra 119, alta de 1,7%. Já os incidentes de colisões reduziram-se. Foram de 278 para 264, queda de 5%.

Em relação às mortes no trânsito em geral, o acréscimo foi pequeno em 2021. Aconteceram 756 contra 750 de 2020, uma ligeira alta de 0,8%. Esse ligeiro crescimento aconteceu mesmo havendo menos óbitos na comparação entre os meses de dezembro que se passaram. O de 2020 somou 97 mortes, enquanto o do ano passado foram 59.

O município que liderou as mortes no trânsito foi Serra (53), seguido por Cachoeiro (47), Vila Velha (36), Cariacica (35) e Aracruz (31).

As faixas etárias com maior quantidade de óbitos foram as de 35 a 44 anos e de 25 a 34 anos (19% dos incidentes, cada) e a de 15 a 24 anos (18% das ocorrências).