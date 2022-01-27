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Leonel Ximenes

Mortes em acidentes com moto aumentam no ES

Em relação aos acidentes fatais no trânsito em geral, o acréscimo foi pequeno

Públicado em 

27 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O jovem estava em uma moto que se envolveu em um acidente com um automóvel na BR 482
Acidente fatal com moto em Alegre em 2021 Crédito: Corpo de Bombeiros
Espírito Santo terminou o ano passado com mais mortes no trânsito envolvendo motociclistas do que no ano anterior. Foram 371 em 2021 ante 353 em 2020, um aumento de 5,1%. E houve leve aumento de mortes por atropelamentos no período – 121 contra 119, alta de 1,7%. Já os incidentes de colisões reduziram-se. Foram de 278 para 264, queda de 5%.
Em relação às mortes no trânsito em geral, o acréscimo foi pequeno em 2021. Aconteceram 756 contra 750 de 2020, uma ligeira alta de 0,8%. Esse ligeiro crescimento aconteceu mesmo havendo menos óbitos na comparação entre os meses de dezembro que se passaram. O de 2020 somou 97 mortes, enquanto o do ano passado foram 59.
O município que liderou as mortes no trânsito foi Serra (53), seguido por Cachoeiro (47), Vila Velha (36), Cariacica (35) e Aracruz (31).

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As faixas etárias com maior quantidade de óbitos foram as de 35 a 44 anos e de 25 a 34 anos (19% dos incidentes, cada) e a de 15 a 24 anos (18% das ocorrências).
Sobre os horários em que mais acontecem os óbitos no trânsito, a faixa das 18h às 23h59 lidera, com 31% do total, seguida pela das 12h às 17h59 (29% do total), das 6h às 11h59 (22% das ocorrências) e da 0h às 5h59 (17% do quantitativo geral).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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