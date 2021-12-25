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Na véspera do Natal

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no RJ

Bombeiros socorreram o general do Exército no final da noite dessa sexta-feira (24) na capital fluminense; ele sofreu contusões nas costas e no ombro

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 10:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 dez 2021 às 10:41
Ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, de 58 anos, sofreu um acidente de moto na noite dessa sexta-feira (24), no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte da capital fluminense.
Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, em depoimento à CPI da Covid
Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello chegou a prestar depoimento na CPI da Covid-19 Crédito: Leopoldo Silva | Agência Senado
Equipes do quartel central dos Bombeiros foram responsáveis pelo atendimento, feito às 23h37. Segundo a corporação, ele teve contusões nas costas e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército. A reportagem tenta contato com a unidade para saber mais detalhes do estado de saúde do ex-ministro.

TRAJETÓRIA NO GOVERNO: RELEMBRE

Pazuello deixou o cargo de ministro da Saúde em março deste ano, em meio a um grave momento enfrentado pelo país durante a pandemia da Covid-19. Ele foi substituído pelo atual chefe da pasta, o médico Marcelo Queiroga. A gestão do general ficou marcada pela crise e falta de oxigênio para pacientes internados pela doença em janeiro e pelo atraso na compra de vacinas.
Em abril, o general foi realocado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para um cargo na Secretaria-Geral do Exército. Naquela posição, Pazuello era responsável, entre outras coisas, por preparar as reuniões do Alto Comando do Exército, conduzir o processo de concessão de medalhas e assessorar o comandante do Exército.
Em outubro, ele foi nomeado para o cargo de assessor especial na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

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