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Pronunciamento

Bolsonaro põe Michelle em mensagem de Natal na TV e ignora a Covid

A primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou a aparecer tanto ou mais do que o próprio chefe do Executivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 dez 2021 às 08:48

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 08:48

Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado da primeira dama, Michelle Bolsonaro, faz pronunciamento de Natal
Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado da primeira dama, Michelle Bolsonaro, faz pronunciamento de Natal Crédito: Reprodução
Bolsonaro fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão na noite desta quinta-feira (24), vésperas de Natal. A fala durou menos de dois minutos e foi acompanhada de panelaços em algumas capitais do Brasil, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
"Estamos finalizando mais um ano, ano de muitas dificuldades. Contudo não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e construção de políticas públicas em prol de todas as famílias", disse o presidente.
O presidente não citou em nenhum momento a pandemia do novo coronavírus.
A fala do presidente da República acontece em momento de grande polêmica, por causa das suas declarações contrárias à vacinação de crianças contra o novo coronavírus.
Pouco antes, em entrevista a jornalistas no Palácio do Alvorada, Bolsonaro disse que "não está havendo morte de criança" para justificar decisão emergencial sobre vacina da Covid-19 para crianças.
"Não tá havendo morte de criança que justifique algo emergencial", disse. "Tá morrendo criança de 5 a 11 anos que justifique algo emergencial? É pai que decide, em primeiro lugar", afirmou.
Durante sua fala em 2020, Bolsonaro havia dito que o Brasil era referência para outros países no enfrentamento da pandemia, em um momento em que sua gestão era criticada pela morosidade para comprar as vacinas contra a Covid-19.
"Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações", disse o presidente na ocasião. "Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento; sendo, inclusive, referência para outras nações", completou.

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