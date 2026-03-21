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Professor esquece filho em carro e criança morre; universidade decreta luto

Professor esquece filho em carro e criança morre; universidade decreta luto

A criança foi esquecida pelo professor no estacionamento da universidade, por volta das 13 horas, quando ele chegava para lecionar uma aula

Redação O Estado de S. Paulo

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 21 de março de 2026 às 20:40

Uma criança de três anos faleceu dentro do carro do pai, após um professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) esquecer o filho dentro do veículo, na quinta-feira, 19. Após a tragédia, a UFR decretou luto oficial de três dias e suspendeu todas as atividades no campus.

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"A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), por meio da Administração Central, comunica, com profundo pesar, a declaração de luto oficial por três dias. Durante este período, encontram-se suspensas as atividades acadêmicas e administrativas, em sinal de respeito e solidariedade. A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de luto."

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) Crédito: Divulgação

A prefeitura de Rondonópolis também decretou luto.

"A Prefeitura de Rondonópolis lamenta profundamente o falecimento de uma criança ocorrido nesta quinta-feira dentro do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Em solidariedade à família, o prefeito Cláudio Ferreira decretou luto oficial no município", diz a nota.

Segundo reportagem do jornal Gazeta Digital, a criança foi esquecida pelo professor no estacionamento da universidade, por volta das 13 horas, quando ele chegava para lecionar uma aula.

A polícia foi acionada por volta das 17h30 pelo próprio pai, que voltou ao carro e já encontrou a criança sem vida. Ainda de acordo com a reportagem, ele entrou em estado de choque e precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

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