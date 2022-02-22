Advogada viraliza com vídeo sobre estupro e "gravidez em banheira"

Correção O título anterior desta matéria ("Mulher diz que engravidou sozinha em banheira e marido processa hotel no Rio") foi alterado para explicar melhor os fatos narrados pela advogada, uma vez que não há informações sobre as versões da esposa e do marido citados ditas por eles mesmos. O marido não chegou a processar o hotel, e sim havia manifestado a intenção para a advogada. O relato traz à tona um possível caso grave de estupro, que acabou sendo evidenciado apenas pela curiosidade da suposta gravidez na banheira. Nos desculpamos pela forma como o conteúdo foi apresentado na primeira versão da matéria.

Uma advogada viralizou no Tik Tok após postar um vídeo em que conta a história de um cliente que a procurou para processar um hotel no Rio de Janeiro. Em um primeiro momento, Lu Lage revela o tom inusitado do caso, em que o homem queria contratá-la para processar o hotel por supostamente a esposa dele ter engravidado ao usar uma banheira. No entanto, durante a condução do caso, veio a versão da mulher sobre a gravidez: ela disse à advogada que foi estuprada, mas que não registrou na polícia por vergonha e não contou ao marido por medo da reação dele.

Na tentativa de mostrar os bastidores da vida de um advogado, a profissional contou todo o enredo em alguns poucos minutos na rede social, mas a história tomou grandes proporções e já possuía quase 322 mil curtidas até o início da noite desta terça-feira (22).

VIAGEM À EUROPA

Segundo a advogada, o marido disse que viajou a trabalho para a Europa, onde ficou por seis meses. Quando retornou para casa, descobriu que a mulher estava grávida. Questionada pelo marido, a esposa teria dito que não sabia o que tinha acontecido e que a única coisa que fez de diferente foi ir ao hotel com a irmã dela, onde teria passado a maior parte do tempo na banheira de hidromassagem.

PROCESSAR O HOTEL

Diante da narrativa da esposa, o homem teria procurado a advogada para processar o hotel de luxo por falta de assepsia na banheira, sugerindo que a mulher pudesse ter engravidado no local.

"Esse senhor quer que eu ajuíze uma ação para processar um hotel cinco estrelas no Rio, alegando que ele ficou fora de casa seis meses, a trabalho na Europa e, quando voltou para casa, a esposa está grávida. Ele muito bravo, tirou satisfação. Ela falou: ‘amor, a única coisa que eu fiz de diferente foi quando eu estive no Rio com a minha irmã, fiquei em tal hotel e realmente eu entrei inúmeras vezes na hidromassagem. Então a única chance de eu estar grávida é porque eles não limparam, não esterilizaram a banheira de hidromassagem’", contou a advogada no vídeo.

O marido explicou que, com a ação, queria receber uma indenização do hotel para reparação dos danos psicológicos da esposa. Também queria que o local arcasse com todos os custos da criança, já que “foi irresponsabilidade do hotel não esterilizar a banheira de hidromassagem”.

REVIRAVOLTA: MULHER DIZ TER SIDO ESTUPRADA

Após o primeiro encontro para as tratativas com o casal, Lu Lage explicou que houve uma segunda conversa com as partes, desta vez, separadamente. Sozinha com a advogada, a mulher então revelou ter sido vítima de estupro.

“Ela disse que [a versão da banheira] foi o meio que ela achou mais tranquilo para que o marido não ficasse tão devastado porque, na realidade, ela estava saindo de um lugar, indo para o carro, quando foi arrastada e estuprada. A banheira seria menos doloroso para o marido do que um estupro, pois ele é muito nervoso”, contou Lu Lage.

Indagada pela advogada se teria registrado um boletim de ocorrência, a mulher disse que não procurou a polícia porque estava com vergonha.

A advogada ainda contou que, após a conversa entre ela e a cliente, as duas foram falar com o marido, momento em que a esposa decidiu também contar a ele que tinha sido estuprada. “Ele chorou muito, falou que imagina o quanto ela está sofrendo por ter escondido uma coisa tão séria, por isso ela estava arrasada psicologicamente, e escondeu para poupá-lo”, contou Lu Lage.