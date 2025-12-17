Rio de Janeiro

Polícia prende mulher suspeita de sequestrar bebê e atear fogo em mãe

Bebê de oito meses foi resgatada em segurança em Minas Gerais após investigação da Polícia Civil. Internada, mãe está intubada e em estado gravíssimo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:00

Polícia prendeu suspeita de sequestrar uma bebê de oito meses e de atacar a mãe da criança; Ela foi localizada em MG Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (16) uma mulher suspeita de sequestrar uma bebê de oito meses e atacar a mãe da criança, Rosimere da Hora, 40, moradora do Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro. A bebê, Maria Cecília, foi resgatada em segurança no município de Cataguases, em Minas Gerais, com apoio da polícia mineira.

Ana Paula da Costa, 29, foi localizada ainda com a criança e presa em flagrante. Ela poderá responder por sequestro, tentativa de homicídio e abandono de incapaz, segundo a polícia.

A mulher não havia apresentado advogado até a publicação.

Rosimere foi encontrada em estado gravíssimo, intubada, internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio -com cerca de 30% do corpo queimado. Segundo a Polícia Civil, ela aguarda transferência para uma unidade especializada no tratamento de pessoas queimadas.

De acordo com a delegada Elen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, Rosimere conheceu a suspeita pelas redes sociais. Ana Paula teria prometido doar sapatos para a bebê e, ao longo da semana passada, passou a visitar a casa da família por três dias. Moradores relataram à polícia que, nessas visitas, a mulher usava diferentes perucas para disfarçar a aparência.

Na quinta-feira (11), por volta de 14h, Ana Paula deixou o Morro da Providência acompanhada de Rosimere e das duas filhas mais novas, a bebê de oito meses e outra criança de seis anos, sob o pretexto de buscar as supostas doações. Testemunhas afirmaram ter visto a suspeita sair da comunidade com a bebê.

Ainda segundo a delegada, por volta de meia-noite do mesmo dia, Rosimere foi encontrada ferida e socorrida pelos bombeiros em frente ao Parque União, na favela da Maré. As investigações indicam que Ana Paula fugiu levando as duas crianças.

Na sexta-feira (12), a suspeita pediu carona para o município de Cataguases e embarcou com as duas meninas. Ao motorista, ela disse que a bebê era sua filha e que a outra criança pertencia a uma amiga que encontraria em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Durante o trajeto, Ana Paula desceu do veículo, entrou em uma lanchonete e abandonou a menina mais velha no local. Em seguida, retornou ao carro e seguiu viagem para Minas Gerais.

A criança, de seis anos, foi socorrida e encaminhada para um abrigo na Baixada Fluminense, onde permanece sob responsabilidade do conselho tutelar. A bebê foi resgatada com Ana Paula em Cataguases e está sob os cuidados do conselho tutelar do município mineiro.

Segundo a polícia, as investigações apontaram ainda que Ana Paula, que é mineira, tinha o hábito de ir ao Rio de Janeiro, hospedando-se em áreas como a Maré e a comunidade do Barbante, na Ilha do Governador.

O Instituto Entre o Céu e a Favela, organização social que atua no Morro da Providência e acompanha a família, confirmou que Rosimere e as filhas foram encontradas vivas. A entidade, que chegou a fazer campanha nas redes sociais para pedir ajuda no caso, informou que presta apoio à família e acompanha a recuperação da mãe e a situação das crianças.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação.

