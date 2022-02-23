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Rio Marinho

Jovem é executado a tiros após discutir com homem em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, Leonardo Pereira Santana teve um desentendimento com um homem, na Rua Desengano

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 09:56

Publicado em 

23 fev 2022 às 09:56
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 19 anos morreu, na noite desta terça-feira (22), após ser baleado no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, Leonardo Pereira Santana estava na Rua Desengano bebendo e houve uma briga. A confusão foi motivada por uma brincadeira feita por Leonardo com o ex-namorado de uma amiga.
O ex foi para casa, pegou uma arma e disparou pelo menos cinco vezes contra Leonardo.
A polícia tem informações sobre a identidade do atirador, mas ele ainda não foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e do G1

Atualização

24/02/2022 - 1:03
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta foi ao bairro e apurou novas informações sobre o caso. A motivação do crime foi inserida na matéria e o texto foi atualizado. 

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