Jovem é executado a tiros após discutir com homem em Vila Velha

Caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 19 anos morreu, na noite desta terça-feira (22), após ser baleado no bairro Rio Marinho, em Vila Velha , na Grande Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, Leonardo Pereira Santana estava na Rua Desengano bebendo e houve uma briga. A confusão foi motivada por uma brincadeira feita por Leonardo com o ex-namorado de uma amiga.

O ex foi para casa, pegou uma arma e disparou pelo menos cinco vezes contra Leonardo.

A polícia tem informações sobre a identidade do atirador, mas ele ainda não foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e do G1