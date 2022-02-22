Confusão em bar por causa de música vira caso de polícia em Vila Velha

Uma confusão em um bar de Vila Velha virou caso de polícia na noite desta segunda-feira (21). Segundo a Guarda Municipal, um cliente feriu com golpes de faca três pessoas: um homem de 46 anos, atingido no braço e no calcanhar; um de 34 anos, golpeado na mão esquerda; e um dos proprietários do bar, de 45 anos, ferido na mão direita e no pulso esquerdo.

A Gazeta, desmentiu essa versão, embora a motivação tenha ligação musical. Ela conta que a discussão teve início após o cliente insistir em conectar o celular dele no som do estabelecimento. O caso repercutiu nas redes sociais associado à informação de que a briga teria sido gerada porque o cliente queria reproduzir a música "Amor de Que", da Pabllo Vittar . No entanto, a dona do bar, em entrevista à reportagem de, desmentiu essa versão, embora a motivação tenha ligação musical. Ela conta que a discussão teve início após o cliente insistir em conectar o celular dele no som do estabelecimento.

"Essa pessoa [cliente] já chegou embriagada e conectando o celular. Um dos funcionários explicou que trabalhamos com playlist própria e que ela não poderia fazer isso", disse.

Ainda assim, o atendente teria deixado tocar algumas músicas. "Depois, o celular foi retirado e o homem seguiu insistindo. Aí, chegamos eu e minha família, sentamos em uma mesa e começamos a conversar. Ele levantou, veio até nós e nos chamou de homofóbicos", completou a proprietária do estabelecimento.

"Estamos aqui há anos e todo mundo é bem-vindo: o pobre, o rico, o negro, o branco, o homossexual... Não teve nada de Pabllo Vittar" X - Proprietária do bar

Além da acusação, o homem teria proferido xingamentos e jogado bebida em cima da família. "Nessa hora, o meu esposo levantou, e ele puxou uma faca. O companheiro desse homem também já tinha vindo e tentado levá-lo embora. Ele poderia ter ferido a criança que estava com a gente", lembrou.

A ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha não informa a motivação das agressões.

FERIDOS

A dona do bar também contesta a versão oficial da Guarda de que três pessoas ficaram feridas. Segundo ela, apenas o marido foi atingido pelo golpe de faca. "Não tiveram três vítimas, só o meu esposo. Ele precisou tomar dez pontos: três em um dedo e sete em outro. Eu mesma o levei para o Hospital Santa Mônica. Agora, ele já está bem e trabalhando", contou.

ALGEMADO E LEVADO PARA DELEGACIA

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo agentes da Guarda, o suspeito estava agitado e muito agressivo, precisando ser algemado. A faca utilizada por ele foi apreendida no bar.