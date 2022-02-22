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Bairro Santa Mônica

Confusão em bar por causa de música vira caso de polícia em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, homem feriu três pessoas com uma faca; dona do bar diz que agressor queria executar a própria playlist no som do estabelecimento

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:59

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:59
Uma confusão em um bar de Vila Velha virou caso de polícia na noite desta segunda-feira (21). Segundo a Guarda Municipal, um cliente  feriu com golpes de faca três pessoas: um homem de 46 anos, atingido no braço e no calcanhar; um de 34 anos, golpeado na mão esquerda; e um dos proprietários do bar, de 45 anos, ferido na mão direita e no pulso esquerdo.
O caso repercutiu nas redes sociais associado à informação de que a briga teria sido gerada porque o cliente queria reproduzir a música "Amor de Que", da Pabllo Vittar. No entanto, a dona do bar, em entrevista à reportagem de A Gazeta, desmentiu essa versão, embora a motivação tenha ligação musical. Ela conta que a discussão teve início após o cliente insistir em conectar o celular dele no som do estabelecimento.
"Essa pessoa [cliente] já chegou embriagada e conectando o celular. Um dos funcionários explicou que trabalhamos com playlist própria e que ela não poderia fazer isso", disse.
Ainda assim, o atendente teria deixado tocar algumas músicas. "Depois, o celular foi retirado e o homem seguiu insistindo. Aí, chegamos eu e minha família, sentamos em uma mesa e começamos a conversar. Ele levantou, veio até nós e nos chamou de homofóbicos", completou a proprietária do estabelecimento.
"Estamos aqui há anos e todo mundo é bem-vindo: o pobre, o rico, o negro, o branco, o homossexual... Não teve nada de Pabllo Vittar"
X - Proprietária do bar
Além da acusação, o homem teria proferido xingamentos e jogado bebida em cima da família. "Nessa hora, o meu esposo levantou, e ele puxou uma faca. O companheiro desse homem também já tinha vindo e tentado levá-lo embora. Ele poderia ter ferido a criança que estava com a gente", lembrou. 
A ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha não informa a motivação das agressões. 

FERIDOS

A dona do bar também contesta a versão oficial da Guarda de que três pessoas ficaram feridas. Segundo ela, apenas o marido foi atingido pelo golpe de faca. "Não tiveram três vítimas, só o meu esposo. Ele precisou tomar dez pontos: três em um dedo e sete em outro. Eu mesma o levei para o Hospital Santa Mônica. Agora, ele já está bem e trabalhando", contou.

ALGEMADO E LEVADO PARA DELEGACIA

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo agentes da Guarda, o suspeito estava agitado e muito agressivo, precisando ser algemado. A faca utilizada por ele foi apreendida no bar.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido assinou um Termo Circunstanciado por lesão corporal e foi liberado para responder ao crime em liberdade. Ao assinar o documento, ele se comprometeu a comparecer à Justiça, quando solicitado. 

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