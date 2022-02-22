Homem atira pedras contra ciclistas no Morro do Moreno, em Vila Velha

Uma câmera de monitoramento flagrou um homem lançando pedras contra um grupo de ciclistas que subia o Morro do Moreno , em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (21). No vídeo, é possível ver três colegas subindo a rua e um homem, que aparece sem camisa e de bermuda, descendo, na direção contrária. Em determinado momento, dois dos ciclistas passam por ele e, logo em seguida, o homem pega uma pedra do chão e arremessa.

Um dos ciclistas que aparece no vídeo conversou com a produtora Viviann Barcelos, do ES 2, da TV Gazeta. Ele, que é empresário, contou que pedala há cerca de um ano e tem costume de subir o Morro do Moreno com outros ciclistas.

"O homem não falou nada. Ele nos olhou, e logo começou a procurar uma pedra e a gritar, pedindo que a gente parasse. Ele xingava muito. Não acredito que tenha sido uma tentativa de assalto, mas era uma pessoa que queria machucar alguém", contou.

O empresário ainda conta que em determinado momento teve que descer da bicicleta e pensou que pudesse ser atingido. "Eu saí da bicicleta porque fui perdendo a velocidade, e aí ele desistiu de tacar a pedra pela segunda vez. A pedra era um paralelepípedo e se me acertasse, nem sei o que aconteceria", disse.

Em nota, a Polícia Militar comunicou ter recebido através do Ciodes a informação de que um homem estava jogando pedras nas pessoas que passavam pela subida do Morro do Moreno. Militares foram até o local, mas o suspeito não foi encontrado.

A Guarda Municipal de Vila Velha não foi chamada para essa ocorrência, mas reforçou que realiza rondas e patrulhamentos todos os dias no local e que, caso a população veja alguma atitude suspeita ou um crime sendo cometido, pode acionar a Central através do telefone (27) 3219-9929.