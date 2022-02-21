Ação policial termina em tiros e suspeito de assalto baleado em Vila Velha

Uma ação policial com tiros assustou moradores da região de Itapuã, em Vila Velha , nesta segunda-feira (21). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram militares com armas em punho e atirando contra um homem. Segundo informações da Polícia Militar , ele seria suspeito de ter assaltado dois supermercados e tentado esfaquear pessoas na cidade.

De acordo com a corporação, os tiros foram dados porque o homem teria reagido à abordagem. Nas gravações, dá para ver o suspeito (de camiseta verde) com o que parece ser um pedaço de madeira na mão, tentando agredir um dos militares, que está caído no chão. Pouco depois, mais de dez tiros são dados.

Ferido com os disparos, o homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . A Polícia Militar não soube informar quantos ferimentos o suspeito sofreu nem o estado de saúde dele.

SUSPEITO ALTERADO E AGRESSÃO: O QUE DIZ A PM

No final desta tarde, o capitão Lorenzo explicou que a abordagem aconteceu em um terreno ao lado de um shopping. "O policial que aparece caído no chão é o sargento Leal, que tentou imobilizar o criminoso por trás, mas escorregou. Nessa hora, o suspeito tentou esfaqueá-lo", contou.

Segundo ele, os tiros foram dados em razão da "injusta agressão" ao policial. Quando questionado sobre a quantidade dos disparos, o capitão Lorenzo afirmou que "foi tudo muito rápido" e que "o suspeito continuou andando após o início dos disparos", não dando para saber se os primeiros o atingiram.

"Os vídeos mostram já a parte final da abordagem, mas nós demos diversas ordens de parada e verbalizamos com o suspeito a todo momento, mas ele não estava colaborativo e dizia que ia matar os policiais" Capitão Lorenzo - Membro da Primeira Companhia do Quarto Batalhão da Polícia Militar

Ainda de acordo com o capitão Lorenzo, o suspeito estava "completamente alterado, provavelmente sob efeito de álcool e drogas". Segundo ele, o Samu foi acionado pelos próprios policiais. "Nos preocupamos com a vida dele também", garantiu.

DOIS ROUBOS: UM NA GLÓRIA E OUTRO EM ITAPUÃ

Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito assaltou um mercado na Glória por volta das 10h30 desta segunda-feira (21). Em posse de uma faca, ele ameaçou várias pessoas no local, que acionaram o 190. Apesar da ocorrência registrada e das buscas, o assaltante, inicialmente, conseguiu fugir.

Depois, por volta das 13h30, um suspeito com as mesmas características físicas assaltou um supermercado no bairro Itapuã, também em Vila Velha. Do estabelecimento, ele levou diversas bebidas alcoólicas. Um vigia que chegava para trabalhar tentou contê-lo, mas acabou ferido pela faca.

Enquanto o segurança tentava alcançar o suspeito, ele encontrou uma equipe da PM e pediu ajuda. "Nossa guarnição foi atrás do indivíduo, deu ordem de parada, mas ele continuou correndo. Então, pedimos apoio no rádio e conseguimos cercá-lo no terreno", explicou o capitão Lorenzo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado (pelo uso de arma branca) e resistência à ação policial. "Ele permanece internado sob escolta e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana ao receber alta hospitalar", esclareceu a corporação.