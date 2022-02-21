Pai é morto e bebê é baleado dentro de casa em Vila Valério

Um jovem de 22 anos, identificado como Welington de Jesus Pinheiro, foi morto com um tiro, e um dos filhos dele, um bebê de 1 ano e 11 meses, foi baleado enquanto a família estava dentro de casa no distrito de Arariboia, em Vila Valério , Noroeste do Estado. O crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (21). Na residência, também estavam a esposa da vítima e outros dois filhos do casal, que não ficaram feridos. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime.

A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime. Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha , delegado Rafael Caliman, responsável pelas investigações, pai e filho estavam deitados na cama de um dos quartos quando o suspeito teria apontado a arma pela janela e feito o disparo que atingiu os dois.

Welington foi atingido no tórax. Ele foi socorrido por familiares e levado para o Pronto Atendimento de Vila Valério, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O bebê foi transferido para o Hospital São José, em Colatina , onde foi operado pela equipe de cirurgia pediátrica. Segundo o hospital, a criança segue clinicamente estável na UTI pediátrica e está acompanhada da mãe.

A família se mudou para o Espírito Santo há cerca de quatro meses, segundo Caliman. O delegado informou que a polícia investiga se o crime seria uma execução e o que teria o motivado.

“Pelas características, acreditamos que seja uma execução. A vítima, segundo informações, veio recentemente de Macaé (município do Rio de Janeiro) para o distrito de Vila Valério. Então, ainda não a conhecemos e precisamos ouvir muitas testemunhas para entender o que aconteceu durante esta madrugada”, afirmou.