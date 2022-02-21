Cerca elétrica que matou mãe e filho pode ter sido instalada de forma irregular, diz polícia

Aguida Cesconetto e Augusto Cesconetto, mãe e filho, morreram após terem tido contato com uma cerca elétrica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio.

"Os levantamentos iniciais indicam que a cerca elétrica pode ter sido instalada de forma irregular. O local foi periciado ainda no final de semana e, nesta segunda-feira, as diligências terão prosseguimento", diz o texto.

O CASO

O acidente aconteceu na tarde de sábado (19). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município. Por volta das 16h, Aguida Dias Cesconetto decidiu ir pescar no Rio Guandu que passa pela região, na localidade de São Francisco Xavier do Guandu.

Duas horas depois, notando a ausência da mãe, Augusto Cesconetto a procurou e a encontrou perto do rio. Segundo informações que familiares passaram ao órgão, a mãe teria escorregado e caído em cima de uma cerca elétrica que fica em volta de uma plantação de milho. O local estava encharcado, com poças de água.