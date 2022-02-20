Filho tenta socorrer mãe eletrocutada e também morre em Afonso Cláudio

Aguida Cesconetto e Augusto Cesconetto, mãe e filho, morreram após terem tido contato com uma cerca elétrica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filho morreram eletrocutados após terem tido contato com uma cerca elétrica no interior de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste sábado (19). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município. As vítimas foram identificadas como Aguida Dias Cesconetto, de 63 anos, e Augusto Cesconetto, com idade ainda não confirmada.

Por volta das 16h, Aguida decidiu ir pescar no Rio Guandu que passa pela região, na localidade de São Francisco Xavier do Guandu. Duas horas depois, notando a ausência da mãe, Augusto a procurou e a encontrou próxima do rio.

Segundo informações que familiares passaram ao órgão, a mãe teria escorregado e caído em cima de uma cerca elétrica que fica em volta de uma plantação de milho. O local estava encharcado, com poças de água. O filho a viu desacordada e, no ímpeto de salvá-la, por conta da escuridão, não observou a fiação e também sofreu com a descarga elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

No domingo (20), a assessoria de imprensa da Polícia Civil explicou que não havia mais informações, pois a ocorrência foi encerrada no plantão anterior e durante finais de semana a assessoria só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias. Procurada novamente nesta segunda-feira (21), a PC enviou nota sobre o caso.

"A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Os levantamentos iniciais indicam que a cerca elétrica pode ter sido instalada de forma irregular. O local foi periciado ainda no final de semana e, nessa segunda-feira, as diligências terão prosseguimento", diz o texto.

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