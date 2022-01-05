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Caminhão com ração tomba e três pessoas ficam feridas em Afonso Cláudio

Os três feridos são trabalhadores da cooperativa proprietária do veículo. Um deles precisou ser socorrido pelos Bombeiros. Tombamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (5)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:32

Três pessoas ficam feridas após acidente em Afonso Cláudio
O caminhão que transportava ração ficou bastante danificado e a sacos com a carga ficaram espalhados na pista Crédito: Reprodução/Redes sociais
Três pessoas ficaram feridas depois que um caminhão carregado com ração tombou na ES-165, na localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na região Sul-Serrana. O acidente foi na manhã desta quarta-feira (05) e as vítimas foram socorridas para hospitais da região. 
De acordo com a Polícia Militar, três ocupantes estavam no veículo, sendo que duas saíram por conta própria e uma necessitou de socorro, este realizado pelo Corpo de Bombeiros.
O caminhão saiu da sede da Cooperativa Agrária Mista de Castelo – CACAL, sediada em Castelo, no Sul do Estado. Um representante da empresa esteve no local acompanhando os funcionários. Segundo a empresa, todos passa bem.

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