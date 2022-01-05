Caminhão com ração tomba e três pessoas ficam feridas em Afonso Cláudio

Três pessoas ficaram feridas depois que um caminhão carregado com ração tombou na ES-165, na localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na região Sul-Serrana. O acidente foi na manhã desta quarta-feira (05) e as vítimas foram socorridas para hospitais da região.
De acordo com a Polícia Militar, três ocupantes estavam no veículo, sendo que duas saíram por conta própria e uma necessitou de socorro, este realizado pelo Corpo de Bombeiros.
O caminhão saiu da sede da Cooperativa Agrária Mista de Castelo – CACAL, sediada em Castelo, no Sul do Estado. Um representante da empresa esteve no local acompanhando os funcionários. Segundo a empresa, todos passa bem.