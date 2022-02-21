Chuva forte deixa mais de 1.200 pessoas fora de casa no ES

Aumentou o número de pessoas que estão fora de casa em razão da chuva no Espírito Santo. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta segunda-feira (21), o Estado tem 1.244 desalojados, 43 desabrigados, um ferido e dois mortos. As mortes fora registradas na última semana, em Alegre e Nova Venécia.
Na cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, o rio transbordou e a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais no domingo (20). Várias ruas ficaram cobertas pela água e 89 pessoas precisaram deixar suas casas.
O relatório da Defesa Civil apontou que os municípios que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas foram:
- Marechal Floriano - 30,2 mm
- Água Doce do Norte - 23,48 mm
- Vargem Alta - 17,2 mm
- Guaçuí - 15,17 mm
- Alegre - 13,2 mm
Os desalojados são das cidades de Alegre, Água Doce do Norte, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Guaçuí, Mimoso do Sul, Nova Venécia e São Mateus. Já os desabrigados são de Bom Jesus do Norte, Linhares e São Mateus.
RODOVIAS
- BR 482: parcialmente interditada no bairro Pavuna, na entrada de Alegre
- ES 181: parcialmente interditada por causa da erosão
- ES 297: interdição total em ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul e interdição total por causa do ponto de inundação, próximo ao acesso do distrito de José Carlos, em Apiacá
- ES 484: interdição total no km 205, trecho Guaçuí a São José do Calçado
Com informações do g1 ES