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Boletim da Defesa Civil

Chuva forte deixa mais de 1.200 pessoas fora de casa no ES

Temporal matou duas pessoas no Estado na última semana; relatório da Defesa Civil também apontou os municípios que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24h

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 09:03
Aumentou o número de pessoas que estão fora de casa em razão da chuva no Espírito Santo. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta segunda-feira (21), o Estado tem 1.244 desalojados, 43 desabrigados, um ferido e dois mortos. As mortes fora registradas na última semana, em Alegre e Nova Venécia.
Estragos após temporal em Alegre
Estragos após temporal em Alegre Crédito: Gustavo Ribeiro
Na cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, o rio transbordou e a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais no domingo (20). Várias ruas ficaram cobertas pela água e 89 pessoas precisaram deixar suas casas. 
O relatório da Defesa Civil apontou que os municípios que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas foram:
  • Marechal Floriano - 30,2 mm
  • Água Doce do Norte - 23,48 mm
  • Vargem Alta - 17,2 mm
  • Guaçuí - 15,17 mm
  • Alegre - 13,2 mm
Os desalojados são das cidades de Alegre, Água Doce do Norte, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Guaçuí, Mimoso do Sul, Nova Venécia e São Mateus. Já os desabrigados são de Bom Jesus do Norte, Linhares e São Mateus. 

RODOVIAS

  • BR 482: parcialmente interditada no bairro Pavuna, na entrada de Alegre
  • ES 181: parcialmente interditada por causa da erosão
  • ES 297: interdição total em ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul e interdição total por causa do ponto de inundação, próximo ao acesso do distrito de José Carlos, em Apiacá
  • ES 484: interdição total no km 205, trecho Guaçuí a São José do Calçado
Com informações do g1 ES

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