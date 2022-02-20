41 municípios do ES estão em alerta de chuva intensa até terça (22)

Quarenta e uma cidades do Espírito Santo podem ter chuvas intensas até às 10h da manhã da próxima terça-feira (22). A expectativa é sustentada em previsões anteriores, mas também pelo alerta emitido na noite deste sábado (19) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta laranja, de perigo potencial, compreende sobretudo à Região Norte do Estado.
Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e de acúmulo de chuva previsto.
Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a abrangência:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ALERTAS REFORÇAM PREVISÃO DE CHUVA PARA O FIM DE SEMANA
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve permanecer com tempo instável no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em algumas regiões.
- Domingo (20): O dia será de tempo instável no extremo sul do Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens em todo o Estado. A partir da tarde, a combinação entre calor e umidade relativa do ar vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nas Regiões Sul e no Sul Serrano. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima pode alcançar 36 ºC.
- Segunda (21): A segunda-feira será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.