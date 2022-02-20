41 municípios do ES estão em alerta de chuva intensa até terça (22)

Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e de acúmulo de chuva previsto.

Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a abrangência: