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Risco laranja

41 municípios do ES estão em alerta de chuva intensa até terça (22)

Comunicado emitido pelo Inmet é válido até as 10h desta terça-feira (22) e compreende sobretudo à Região Norte do Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 09:14

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2022 às 09:14
Clima; alerta laranja
41 municípios do ES recebem alerta de chuva intensa até terça-feira (22) Crédito: Inmet
Quarenta e uma cidades do Espírito Santo podem ter chuvas intensas até às 10h da manhã da próxima terça-feira (22). A expectativa é sustentada em previsões anteriores, mas também pelo alerta emitido na noite deste sábado (19) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta laranja, de perigo potencial, compreende sobretudo à Região Norte do Estado. 
Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e de acúmulo de chuva previsto.
Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a abrangência:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Domingos Martins
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Guarapari
  15. Ibiraçu
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Linhares
  19. Marechal Floriano
  20. Marilândia
  21. Montanha
  22. Mucurici
  23. Nova Venécia
  24. Pancas
  25. Pinheiros
  26. Ponto Belo
  27. Rio Bananal
  28. Santa Leopoldina
  29. Santa Maria de Jetibá
  30. Santa Teresa
  31. São Domingos do Norte
  32. São Gabriel da Palha
  33. São Mateus
  34. São Roque do Canaã
  35. Serra
  36. Sooretama
  37. Viana
  38. Vila Pavão
  39. Vila Valério
  40. Vila Velha
  41. Vitória

ALERTAS REFORÇAM PREVISÃO DE CHUVA PARA O FIM DE SEMANA

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve permanecer com tempo instável no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em algumas regiões. 
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES Crédito: Reprodução | Incaper
  • Domingo (20): O dia será de tempo instável no extremo sul do Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens em todo o Estado. A partir da tarde, a combinação entre calor e umidade relativa do ar vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nas Regiões Sul e no Sul Serrano. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima pode alcançar 36 ºC.
  • Segunda (21): A segunda-feira será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

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