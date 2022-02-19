Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Vídeo: após enxurrada, volta a chover forte em Alegre

No ponto conhecido como Santinha do Café, capela às margens da via que dá acesso ao distrito de Vila do Café, uma cachoeira se formou

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 20:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2022 às 20:44
Rua alagada em Alegre
Chuva alaga distrito de Alegre neste sábado Crédito: Prefeitura Municipal Alegre
Voltou a chover forte em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (19). A cidade, que foi assolada por uma enxurrada na quarta-feira (16), desta vez teve problemas no interior. No distrito de Vila do Café houve deslizamento de terra e alagamentos nas ruas.
Os moradores ficaram assustados. No ponto conhecido como Santinha do Café, capela às margens da via que dá acesso ao distrito, uma cachoeira se formou.
O Luiz Felipe Matias gravou o momento em que um barranco, perto da casa dele estava cedendo. “Começou a chover por volta das 16h. O córrego ficou cheio. Caiu lama na estrada e um carro até agarrou. A máquina da prefeitura foi ao local limpar ainda durante a tarde”, contou o morador.
Segundo o Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), divulgado nesta tarde, o município tem 91 pessoas desalojadas, 3 desabrigados, além de 41 casas interditadas, conforme informações da prefeitura.
A Prefeitura de Alegre informou que instalou um gabinete de crise na prefeitura com o apoio de diversos órgãos. Afirmou ainda que, até o presente momento, diversos bairros já foram assistidos, restando ainda alguns locais a receberem as equipes de limpeza urbana, o que acontecerá a partir da próxima segunda-feira (21).
Vale ressaltar que o município possui várias áreas catalogadas como de risco, seja moderado, alto ou muito alto. Nessa situação incluem os riscos de inundação e movimentação de massa (solo). 

MIMOSO DO SUL

A chuva também assustou os moradores de Mimoso do Sul. Na sede, no bairro Praça das Mangueiras, ruas ficaram alagadas no início da noite deste sábado.
Já no interior, no distrito de Conceição de Muqui, o morador Luiz Cesar Astolfo ficou assustado com a velocidade que as ruas ficaram cheias de água. “O povo está assustado. A água só está subindo. Essa água vai para Mimoso do Sul”, disse o morador.
A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a Defesa Civil do município.

Veja Também

ES recebe alertas de chuvas intensas no fim de semana; Sul tem risco maior

Rolam pedras na cidade de Pedro: as alterações climáticas já estão entre nós

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Chuva no ES Mimoso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados