Vídeo: após enxurrada, volta a chover forte em Alegre

Chuva alaga distrito de Alegre neste sábado Crédito: Prefeitura Municipal Alegre

Voltou a chover forte em Alegre , no Sul do Espírito Santo , na tarde deste sábado (19). A cidade, que foi assolada por uma enxurrada na quarta-feira (16), desta vez teve problemas no interior. No distrito de Vila do Café houve deslizamento de terra e alagamentos nas ruas.

Os moradores ficaram assustados. No ponto conhecido como Santinha do Café, capela às margens da via que dá acesso ao distrito, uma cachoeira se formou.

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O Luiz Felipe Matias gravou o momento em que um barranco, perto da casa dele estava cedendo. “Começou a chover por volta das 16h. O córrego ficou cheio. Caiu lama na estrada e um carro até agarrou. A máquina da prefeitura foi ao local limpar ainda durante a tarde”, contou o morador.

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Segundo o Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), divulgado nesta tarde, o município tem 91 pessoas desalojadas, 3 desabrigados, além de 41 casas interditadas, conforme informações da prefeitura.

A Prefeitura de Alegre informou que instalou um gabinete de crise na prefeitura com o apoio de diversos órgãos. Afirmou ainda que, até o presente momento, diversos bairros já foram assistidos, restando ainda alguns locais a receberem as equipes de limpeza urbana, o que acontecerá a partir da próxima segunda-feira (21).

Vale ressaltar que o município possui várias áreas catalogadas como de risco, seja moderado, alto ou muito alto. Nessa situação incluem os riscos de inundação e movimentação de massa (solo).

MIMOSO DO SUL

A chuva também assustou os moradores de Mimoso do Sul . Na sede, no bairro Praça das Mangueiras, ruas ficaram alagadas no início da noite deste sábado.

Já no interior, no distrito de Conceição de Muqui, o morador Luiz Cesar Astolfo ficou assustado com a velocidade que as ruas ficaram cheias de água. “O povo está assustado. A água só está subindo. Essa água vai para Mimoso do Sul”, disse o morador.

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