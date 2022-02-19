ES recebe alertas de chuvas intensas no fim de semana; Sul tem risco maior

Todas as cidades do Espírito Santo podem ter chuvas intensas durante o fim de semana. A expectativa é apontada por previsões, mas também por dois alertas emitidos na manhã deste sábado (19) pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Um alerta laranja compreende 48 cidades capixabas, sobretudo nas regiões Sul e Serrana. Um outro alerta de menor gravidade aponta risco de chuva em 45 municípios do Norte e da Grande Vitória. Os avisos publicados são válidos até as 11h de domingo (20). Não há cidades fora de abrangência dos alertas.
Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e acumulado de chuva previsto.
ALERTA LARANJA PARA O SUL DO ESTADO
Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
ALERTA AMARELO PARA O NORTE A GRANDE VITÓRIA
Com grau de menor severidade, a chuva nessas cidades pode ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos variam entre 40km/h e 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
ALERTAS REFORÇAM PREVISÃO DE CHUVA PARA O FIM DE SEMANA
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve ser de tempo instável no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em algumas regiões. Veja o dia a dia da previsão:
- Sábado (19): Sol entre nuvens e chuva esparsa nas regiões Sul, Serrana, sul do Noroeste e na Grande Vitória. . O sol predomina e não há expectativa de chuva nas outras áreas. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 23 ºC e 32 ºC.
- Domingo (20): O dia será de tempo instável no extremo sul do Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens em todo o Estado. A partir da tarde, a combinação entre calor e umidade relativa do ar irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e no sul serrano. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima pode alcançar 36 ºC.
- Segunda (21): A segunda-feira será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.