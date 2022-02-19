ES recebe alertas de chuvas intensas no fim de semana; Sul tem risco maior

Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES Crédito: Reprodução | Inmet

Todas as cidades do Espírito Santo podem ter chuvas intensas durante o fim de semana. A expectativa é apontada por previsões, mas também por dois alertas emitidos na manhã deste sábado (19) pelo Instituto Nacional de Meteorologia . Um alerta laranja compreende 48 cidades capixabas, sobretudo nas regiões Sul e Serrana. Um outro alerta de menor gravidade aponta risco de chuva em 45 municípios do Norte e da Grande Vitória . Os avisos publicados são válidos até as 11h de domingo (20). Não há cidades fora de abrangência dos alertas.

Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e acumulado de chuva previsto.

ALERTA LARANJA PARA O SUL DO ESTADO

Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante



ALERTA AMARELO PARA O NORTE A GRANDE VITÓRIA

Com grau de menor severidade, a chuva nessas cidades pode ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos variam entre 40km/h e 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Cariacica

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guarapari

Ibiraçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória



ALERTAS REFORÇAM PREVISÃO DE CHUVA PARA O FIM DE SEMANA

Veja o dia a dia da previsão: Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o fim de semana deve ser de tempo instável no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em algumas regiões.

Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES Crédito: Reprodução | Incaper