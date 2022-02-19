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Com ventos fortes

ES recebe alertas de chuvas intensas no fim de semana; Sul tem risco maior

São dois alertas emitidos pelo Inmet válidos até as 11h deste domingo (20). Todas as cidades do Estado são citadas por ao menos um dos avisos

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 14:29

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 fev 2022 às 14:29
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES Crédito: Reprodução | Inmet
Todas as cidades do Espírito Santo podem ter chuvas intensas durante o fim de semana. A expectativa é apontada por previsões, mas também por dois alertas emitidos na manhã deste sábado (19) pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Um alerta laranja compreende 48 cidades capixabas, sobretudo nas regiões Sul e Serrana. Um outro alerta de menor gravidade aponta risco de chuva em 45 municípios do Norte e da Grande Vitória. Os avisos publicados são válidos até as 11h de domingo (20). Não há cidades fora de abrangência dos alertas.
Os alertas são classificados na seguinte ordem: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande potencial (vermelho). Quanto mais forte a cor, maior o grau de severidade e acumulado de chuva previsto.

ALERTA LARANJA PARA O SUL DO ESTADO

Nas cidades citadas pelo Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. Laranja da Terra
  32. Mantenópolis
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Pancas
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante

ALERTA AMARELO PARA O NORTE A GRANDE VITÓRIA

Com grau de menor severidade, a chuva nessas cidades pode ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos variam entre 40km/h e 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Guarapari
  17. Ibiraçu
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Linhares
  21. Mantenópolis
  22. Marechal Floriano
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Sooretama
  41. Viana
  42. Vila Pavão
  43. Vila Valério
  44. Vila Velha
  45. Vitória

ALERTAS REFORÇAM PREVISÃO DE CHUVA PARA O FIM DE SEMANA

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve ser de tempo instável no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em algumas regiões. Veja o dia a dia da previsão:
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES
Fim de semana deve ser de chuva em partes do ES Crédito: Reprodução | Incaper
  • Sábado (19): Sol entre nuvens e chuva esparsa nas regiões Sul, Serrana, sul do Noroeste e na Grande Vitória. . O sol predomina e não há expectativa de chuva nas outras áreas. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 23 ºC e 32 ºC.
  • Domingo (20): O dia será de tempo instável no extremo sul do Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens em todo o Estado. A partir da tarde, a combinação entre calor e umidade relativa do ar irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul e no sul serrano. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima pode alcançar 36 ºC.
  • Segunda (21): A segunda-feira será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

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