Impactos da chuva: Alegre ainda tem 72 desabrigados e 29 casas interditadas

A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas, na última quarta-feira (16) Crédito: Redes Sociais

Neste sábado (19), a prefeitura informou que novos deslizamentos foram registrados no bairro Vila do Sul, devido à chuva, e ocorrências em outros bairros também foram acionadas e estão sendo atendidas com o apoio da Defesa Civil estadual.

Por volta de 17 horas desta sexta-feira (19), houve o rompimento da rede de abastecimento de água da cidade. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) conseguiu restabelecer a conexão às 21 horas.

De acordo com a administração, o município continua com o trabalho de apoio à população atingida. A prefeitura afirmou que ainda são inúmeros pontos críticos no município, e a todo momento surgem mais demandas.

A previsão é de mais chuva para este sábado (19). A prefeitura foi procurada para mais informações sobre os deslizamentos. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

ESTRAGOS DA CHUVA

O vídeo mostra uma enxurrada de lama no bairro Guararema, em Alegre, na Região Sul do Estado, mostra a força da enxurrada que assolou o município. As imagens e o desespero dos moradores da Rua Ana Borges Barbosa chegam a ser assombrosos. Veja vídeo:

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Uma morte foi registrada em Alegre devido a chuva. Um deslizamento de terra no centro da cidade, na região da Universidade Federal do Espírito Santo, atingiu o muro do campus que cedeu e atingiu uma casa. A vítima foi identificada como José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade.