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Impactos da chuva: Alegre ainda tem 72 desabrigados e 29 casas interditadas

Alagamentos e deslizamentos de terra foram causados pela chuva que atingiu o município na última quarta-feira (16). Neste sábado (19), a prefeitura informou que novos deslizamentos foram registrados no município e equipes estão nos locais

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 12:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 fev 2022 às 12:49
Chuva em Alegre deixa 287 desalojados e 4 desabrigados, no Sul do ES
A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas, na última quarta-feira (16) Crédito: Redes Sociais
Os moradores de Alegre, no Sul do Espírito Santo, ainda sofrem com as consequências dos alagamentos e deslizamentos de terra, devido a forte chuva que atingiu o município na última quarta-feira (16). Segundo a prefeitura, 3.100 pessoas foram impactadas, 72 ainda estão desabrigadas, e 3 desalojadas. No município, 29 casas também permanecem interditadas.
Neste sábado (19), a prefeitura informou que novos deslizamentos foram registrados no bairro Vila do Sul, devido à chuva, e ocorrências em outros bairros também foram acionadas e estão sendo atendidas com o apoio da Defesa Civil estadual.
Por volta de 17 horas desta sexta-feira (19), houve o rompimento da rede de abastecimento de água da cidade. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) conseguiu restabelecer a conexão às 21 horas.

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De acordo com a administração, o município continua com o trabalho de apoio à população atingida. A prefeitura afirmou que ainda são inúmeros pontos críticos no município, e a todo momento surgem mais demandas.
A previsão é de mais chuva para este sábado (19). A prefeitura foi procurada para mais informações sobre os deslizamentos. Assim que houver retorno o texto será atualizado.
ESTRAGOS DA CHUVA 
O vídeo mostra uma enxurrada de lama no bairro Guararema, em Alegre, na Região Sul do Estado, mostra a força da enxurrada que assolou o município. As imagens e o desespero dos moradores da Rua Ana Borges Barbosa chegam a ser assombrosos. Veja vídeo:
Uma morte foi registrada em Alegre devido a chuva. Um deslizamento de terra no centro da cidade, na região da Universidade Federal do Espírito Santo, atingiu o muro do campus que cedeu e atingiu uma casa. A vítima foi identificada como José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade.
Muro cede, atinge casa e mata ex-secretário de Agricultura de Alegre
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