Fortemente atingida pelas chuvas desta semana, a Região Sul do Espírito Santo recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (18). O aviso laranja, de perigo, vale até as 10h deste sábado (19).
O alerta laranja é o segundo na classificação de risco do Inmet, que ainda apresenta as cores amarela e vermelha para definir a gravidade dos avisos aos municípios.
Nessas cidades capixabas em laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 60 aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em laranja:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Alegre e mais cidades do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa
Para as pessoas que vivem nesses municípios, o Inmet dá as seguintes orientações:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).