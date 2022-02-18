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Aviso do Inmet

Alegre e mais cidades do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa

O alerta laranja é o segundo na classificação de risco do Inmet, que ainda apresenta as cores amarela e vermelha para definir a gravidade dos avisos

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 fev 2022 às 10:43
Encosta cedeu, derrubou muro e invadiu casa em Guararema, bairro de Alegre
Encosta cedeu, derrubou muro e invadiu casa em Guararema, bairro de Alegre Crédito: João Henrique Castro
Fortemente atingida pelas chuvas desta semana, a Região Sul do Espírito Santo recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (18). O aviso laranja, de perigo, vale até as 10h deste sábado (19). 
O alerta laranja é o segundo na classificação de risco do Inmet, que ainda apresenta as cores amarela e vermelha para definir a gravidade dos avisos aos municípios. 
Nessas cidades capixabas em laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam na casa dos 60 aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em laranja:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Mimoso do Sul
  18. Muniz Freire
  19. Muqui
  20. Presidente Kennedy
  21. São José do Calçado
Alegre e mais cidades do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa

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Para as pessoas que vivem nesses municípios, o Inmet dá as seguintes orientações:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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