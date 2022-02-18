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Boletim da Defesa Civil

ES tem 370 pessoas fora de casa; veja onde mais choveu no Estado

Três municípios do Norte do Espírito Santo foram os que registraram os maiores acumulados de chuva em 24 horas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 07:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 fev 2022 às 07:17
Chuva deixa ruas e estradas alagadas no interior de Alfredo Chaves
A nascente do Rio Benevente, em Alfredo Chaves ficou com um nível elevado devido à chuva Crédito: Redes sociais
O último boletim extraordinário da Defesa Civil mostra que até as 6h da manhã desta sexta-feira (18), 370 pessoas estavam fora de casa devido às chuvas no Espírito Santo. A maior parte delas é de Alegre, na Região Sul, atingida por uma tempestade. Nas últimas 24 horas, o município de Ibiraçu, no Norte, registrou o maior acumulado de chuva do Estado.
Lista com os maiores acumulados de chuva em 24 horas:
  1. Ibiraçu 106,20 mm
  2. Aracruz 84,00 mm
  3. João Neiva 55,47 mm
  4. Conceição do Castelo 52,60 mm
  5. Vargem Alta 50,60 mm 
  6. Barra de São Francisco 44,12 mm
  7. Ecoporanga 34,62 mm 
  8. Água Doce do Norte 28,00 mm
  9. Brejetuba 25,00 mm
  10. Rio Bananal 24,40 mm 
  11. Pedro Canário 23,40 mm

370 PESSOAS FORA DE CASA

A chuva intensa e os alagamentos deixaram 287 desalojados e 4 desabrigados em Alegre, a cidade com mais pessoas fora de casa no Espírito Santo.
Conforme definição da Defesa Civil, desalojada é pessoa afetada pelo desastre e que  precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada. Já desabrigado é aquele afetado pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo
O Estado também contabiliza uma pessoa ferida e dois óbitos em decorrência das tempestades. Confira abaixo o detalhamento completo:
370 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

RISCO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

Por fim, o boletim apresenta os municípios com nível alto e moderado para o risco hidrológico e de movimentos de massa. Algumas cidades estão classificadas com ambos os riscos. 
  • Risco hidrológico alto: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Rio Bananal e Alegre.
  • Risco hidrológico moderado: Cariacica, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Aracruz e Ibiraçu.
  • Risco de movimento de massa alto: São Mateus, Guaçuí e Alegre.
  • Risco de movimento de massa moderado: Apiacá, Ibatiba, Ibitirama, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Aracruz, Rio Bananal, Montanha e Ibiraçu. 

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