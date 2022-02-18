ES tem 370 pessoas fora de casa; veja onde mais choveu no Estado

Conforme definição da Defesa Civil, desalojada é pessoa afetada pelo desastre e que precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada. Já desabrigado é aquele afetado pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo