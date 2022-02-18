ES tem 370 pessoas fora de casa; veja onde mais choveu no Estado

O último boletim extraordinário da Defesa Civil mostra que até as 6h da manhã desta sexta-feira (18), 370 pessoas estavam fora de casa devido às chuvas no Espírito Santo. A maior parte delas é de Alegre, na Região Sul, atingida por uma tempestade. Nas últimas 24 horas, o município de Ibiraçu, no Norte, registrou o maior acumulado de chuva do Estado.
Lista com os maiores acumulados de chuva em 24 horas:
- Ibiraçu 106,20 mm
- Aracruz 84,00 mm
- João Neiva 55,47 mm
- Conceição do Castelo 52,60 mm
- Vargem Alta 50,60 mm
- Barra de São Francisco 44,12 mm
- Ecoporanga 34,62 mm
- Água Doce do Norte 28,00 mm
- Brejetuba 25,00 mm
- Rio Bananal 24,40 mm
- Pedro Canário 23,40 mm
370 PESSOAS FORA DE CASA
A chuva intensa e os alagamentos deixaram 287 desalojados e 4 desabrigados em Alegre, a cidade com mais pessoas fora de casa no Espírito Santo.
Conforme definição da Defesa Civil, desalojada é pessoa afetada pelo desastre e que precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada. Já desabrigado é aquele afetado pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo
O Estado também contabiliza uma pessoa ferida e dois óbitos em decorrência das tempestades. Confira abaixo o detalhamento completo:
RISCO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS
Por fim, o boletim apresenta os municípios com nível alto e moderado para o risco hidrológico e de movimentos de massa. Algumas cidades estão classificadas com ambos os riscos.
- Risco hidrológico alto: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Rio Bananal e Alegre.
- Risco hidrológico moderado: Cariacica, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Aracruz e Ibiraçu.
- Risco de movimento de massa alto: São Mateus, Guaçuí e Alegre.
- Risco de movimento de massa moderado: Apiacá, Ibatiba, Ibitirama, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Aracruz, Rio Bananal, Montanha e Ibiraçu.