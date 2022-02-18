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Previsão

Chuva vai dar trégua? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

A semana foi marcada por tempestades e alertas de chuvas intensas em todo o Estado, que geraram, inclusive, duas mortes e deixaram pessoas fora de casa

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 07:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 fev 2022 às 07:57
Uma volta completa pela ilha de Vitória de bicicleta em 3 minutos
Cidade de Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A semana foi marcada por chuva em todo o Espírito Santo, mas como fica o tempo entre esta sexta-feira (18) e o domingo (20)? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo volta a ficar estável e abre passagem para o sol voltar a brilhar no Estado.  
Na sexta-feira (18), a combinação de calor e umidade relativa do ar favorece a ocorrência de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Norte e Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.
O sábado (19) será de sol entre nuvens e chuva espalhada nas regiões Sul e Serrana. Depois de tantos dias com tempo fechado, o sol volta a predominar e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado. O vento sopra de forma moderada por todo o litoral e pode ter rajadas mais intensas em alguns momentos do dia.
Por fim, no domingo (20), o tempo seguirá estável. O sol predomina e também não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
Como fica o tempo no fim de semana no ES

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