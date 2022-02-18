Chuva vai dar trégua? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

A semana foi marcada por chuva em todo o Espírito Santo, mas como fica o tempo entre esta sexta-feira (18) e o domingo (20)? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo volta a ficar estável e abre passagem para o sol voltar a brilhar no Estado.
Na sexta-feira (18), a combinação de calor e umidade relativa do ar favorece a ocorrência de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Norte e Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.
O sábado (19) será de sol entre nuvens e chuva espalhada nas regiões Sul e Serrana. Depois de tantos dias com tempo fechado, o sol volta a predominar e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado. O vento sopra de forma moderada por todo o litoral e pode ter rajadas mais intensas em alguns momentos do dia.
Por fim, no domingo (20), o tempo seguirá estável. O sol predomina e também não há expectativa de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
Como fica o tempo no fim de semana no ES