Chuva vai dar trégua? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Na sexta-feira (18) , a combinação de calor e umidade relativa do ar favorece a ocorrência de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Norte e Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.

O sábado (19) será de sol entre nuvens e chuva espalhada nas regiões Sul e Serrana. Depois de tantos dias com tempo fechado, o sol volta a predominar e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado. O vento sopra de forma moderada por todo o litoral e pode ter rajadas mais intensas em alguns momentos do dia.