Chuva no ES: "Cenário é de destruição", diz prefeito de Alegre

Muro caiu sobre casa, causando a morte de ex-secretário de Agricultura Crédito: João Henrique Castro

O município de Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, é um dos que vêm sofrendo as consequências das fortes chuvas no Estado. Uma pessoa morreu após ter sido atingida por um muro que cedeu na região , na tarde desta quarta-feira (16). Ao analisar os estragos, o prefeito da cidade, Nemrod Emerick, o Nirrô, afirmou que "o cenário é de destruição".

Segundo relatou o gestor municipal em entrevista concedida nesta noite de quarta (16) ao repórter João Henrique Castro, foram registrados 112 milímetros de chuva. "Foi uma chuva muito forte na tarde de hoje, as águas subiram muito, alagando as principais ruas do município, em diversos bairros. Como o solo está muito encharcado, começou também a ter queda de muitas barreiras. Fomos surpreendidos com a notícia da queda de um muro sobre uma pessoa, que acabou vindo a óbito", comentou.

Nemrod afirmou que também nesta quinta-feira (17) será iniciado um levantamento efetivo dos prejuízos. "Só não começamos hoje porque quando parou de chover já estava no início da noite. Receberemos o governador às 8h da manhã e, às 16h, teremos a visita do ministro do Desenvolvimento Regional para nos ajudar no processo de recuperação e reconstrução do nosso município. A cidade ficou destruída, e estamos clamando a população para que estejamos unidos neste momento para ajudar quem perdeu tudo", acrescentou.

O prefeito informou ainda que, para quem está desalojado ou desabrigado, o caminho tem sido inicialmente o acolhimento pelas próprias famílias. Apesar disso, projetos da Igreja Católica estão à disposição, recebendo doações e famílias que não têm para onde ir. "Eu tenho 43 anos, presenciei em 1995 uma forte chuva, mas a atual abrangeu todo o município, arrancou pontes, drenos, danificou residências e outros inúmeros problemas. Ararema, Prainha, Charqueada e Centro foram alguns dos principais bairros atingidos", finalizou.

A visita do governador do Estado, Renato Casagrande, na manhã desta quinta-feira (17), foi confirmada oficialmente pelo Executivo estadual. Ele reforçou que estará às 8h em Alegre para acompanhar os impactos causados pelas chuvas recentes. Já a agenda de Marataízes e de Anchieta serão cumpridas pela vice-governadora, Jacqueline Moraes.

MURO CAIU E MATOU UMA PESSOA

Uma pessoa morreu atingida por um muro que cedeu em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Essa é a segunda morte em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado. Pela manhã, um homem acabou perdendo a vida ao tentar tirar o carro de uma área inundada em Nova Venécia, na Região Noroeste.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Barbosa, o muro que caiu, no Centro da cidade, era do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). De acordo com a apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, a vítima da ocorrência fatal foi o aposentado José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade. No momento da queda da estrutura, ele estava no lado de fora da residência. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista.

Muro desabou e matou uma pessoa no Centro de Alegre

Em nota, a Ufes lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à família da vítima e se colocou à disposição para contribuir no que for necessário.

"A Superintendência de Infraestrutura da Ufes foi designada pela reitoria para levantar e registrar todas as informações técnicas que geraram a queda do muro e tomar as providências para minimizar os prejuízos materiais", comunicou a universidade.

A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas e durou cerca de uma hora e meia. Houve registro de alagamentos no Centro e no bairro Prainha. A Defesa Civil Municipal também afirmou que ocorreram deslizamentos de terra. Uma equipe ainda percorre a cidade na noite desta quarta-feira (16).

De acordo com o coordenador Carlos Barbosa, o município já registra desabrigados e desalojados. "Ainda estamos contabilizando, mas recebemos ligações de pessoas dizendo que a parede da casa estava começando a ter rachadura. Então, nós orientamos a sair", explicou.

ENXURRADA: VÍDEO IMPRESSIONANTE

A dona de casa Alecsandra Aguiar Rodrigues registrou, da própria residência, uma enxurrada na Rua Ana Borges Barbosa, no bairro Guararema, também em Alegre. A água e a lama desceram a via com força, assustando os moradores. Até uma árvore é levada pela correnteza. Veja:

Segundo a moradora, a cena impressionante foi gravada por volta das 17h20. "Parece que ninguém teve prejuízo na rua, mas todos nós ficamos com muito medo e achamos melhor sair de lá quando a chuva diminuiu", contou já da casa da irmã, na qual passará esta noite, junto do marido e dos dois filhos pequenos.

RODOVIA INTERDITADA

Um trecho da BR 482 foi interditado devido à queda de barreira, na entrada da cidade, para quem vai de Guaçuí em direção a Alegre. Até por volta das 20h10, a rodovia permanecia obstruída.