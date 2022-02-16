Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas no Estado

Vídeo: menino chora por achar que perdeu material escolar em inundação no ES

Tiago, de 11 anos,  mora com a família no distrito de Guararema, em Nova Venécia, que foi atingido pela forte chuva. Mãe relata momentos juntos dos filhos dentro de casa

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:05

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:05
A noite de terça-feira (15), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, foi marcada pelo desespero de moradores que viram a água da chuva  invadir as suas casas. O sentimento também é compartilhado pelo menino Tiago Barbosa Pereira, de 11 anos. No vídeo gravado pela mãe dele, Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira, 38, a criança chora ao achar que perdeu os materiais escolares devido à inundação: “Eu não vou poder estudar mais, vai demorar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe”, dizia o garoto, aos prantos.
A família mora no distrito de Guararema, um dos mais atingidos pela chuva no município. A mãe do menino conta que se sentiu impotente ao ver o filho naquela situação.
"Corta o coração ver seu filho chorando assim e não poder fazer nada. Ele achou que tinha perdido os materiais, mas a mochilinha dele estava no alto. Muito triste, nunca achei que fosse passar por isso."
Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira - Mãe de Tiago
A mochila do menino foi encontrada pela família em uma parte alta de um armário, que não foi alcançada pela água. É um dos poucos objetos que a família não perdeu. “Perdemos colchão, roupa, meu fogão. Só sobrou a geladeira. Perdemos tudo”, lamentou Ana Lúcia.
O marido dela, Sidel Pereira,  38 , saiu de casa para tentar recuperar o carro que estava estacionado na rua, mas não conseguiu voltar. “A água estava muito forte. Ele preferiu ficar no terreno da igreja até a água baixar”, disse a mulher.
Na casa, além de Tiago, estavam os outros dois filhos do casal, Davi e Maicon. A mãe relata a situação desesperadora por não ter conseguido tirar os filhos da residência. Chegou a pensar que todos poderiam morrer.
"A gente achou que iria morrer, porque a água subia muito rápido. Eles falavam: ‘Mãe nós vamos morrer’. E eu falava: ‘Seja o que Deus quiser, mas eu não vou tirar vocês, porque a água na rua está muito forte’. Se eu tirasse meus filhos pelas janela, eu nunca mais veria eles."
Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira - Mãe de Tiago
Passado o susto maior, a família tenta limpar a casa e recuperar os objetos que não foram atingidos pela água. O almoço desta quarta-feira (16) foi em uma escola do distrito. Eles também receberam doações de comida. “Eu não sei nem como seguir em frente, é tudo muito triste. Mas toda ajuda está sendo bem-vinda”, afirma Ana Lúcia.
Doações para a família podem ser feitas por meio do contato pelo telefone (27) 99624 9707.
CHUVA EM NOVA VENÉCIA
Nova Venécia registrou pontos de alagamentos também em Cedrolândia. Até as 11 horas desta quarta (16), seis pessoas estavam desalojadas na cidade. A prefeitura montou uma equipe multidisciplinar para atender a população; aproximadamente 315 imóveis foram atingidos pela inundação.
A administração municipal foi procurada pela reportagem para informações mais atualizadas, mas ainda não houve retorno.
Menino chora por achar que perdeu material escolar em inundação no ES

Veja Também

Homem morre ao tentar salvar carro de inundação em Nova Venécia

Vídeo: ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga

Chuva causa estragos de norte a sul do ES; veja cidades mais afetadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Nova Venécia ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados