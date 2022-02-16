Vídeo: menino chora por achar que perdeu material escolar em inundação no ES

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A noite de terça-feira (15), em Nova Venécia , no Noroeste do Estado, foi marcada pelo desespero de moradores que viram a água da chuva invadir as suas casas. O sentimento também é compartilhado pelo menino Tiago Barbosa Pereira, de 11 anos. No vídeo gravado pela mãe dele, Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira, 38, a criança chora ao achar que perdeu os materiais escolares devido à inundação: “Eu não vou poder estudar mais, vai demorar um tempão. Eu quero estudar. Eu quero ser inteligente, mãe”, dizia o garoto, aos prantos.

A família mora no distrito de Guararema, um dos mais atingidos pela chuva no município. A mãe do menino conta que se sentiu impotente ao ver o filho naquela situação.

"Corta o coração ver seu filho chorando assim e não poder fazer nada. Ele achou que tinha perdido os materiais, mas a mochilinha dele estava no alto. Muito triste, nunca achei que fosse passar por isso." Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira - Mãe de Tiago

A mochila do menino foi encontrada pela família em uma parte alta de um armário, que não foi alcançada pela água. É um dos poucos objetos que a família não perdeu. “Perdemos colchão, roupa, meu fogão. Só sobrou a geladeira. Perdemos tudo”, lamentou Ana Lúcia.

O marido dela, Sidel Pereira, 38 , saiu de casa para tentar recuperar o carro que estava estacionado na rua, mas não conseguiu voltar. “A água estava muito forte. Ele preferiu ficar no terreno da igreja até a água baixar”, disse a mulher.

Na casa, além de Tiago, estavam os outros dois filhos do casal, Davi e Maicon. A mãe relata a situação desesperadora por não ter conseguido tirar os filhos da residência. Chegou a pensar que todos poderiam morrer.

"A gente achou que iria morrer, porque a água subia muito rápido. Eles falavam: ‘Mãe nós vamos morrer’. E eu falava: ‘Seja o que Deus quiser, mas eu não vou tirar vocês, porque a água na rua está muito forte’. Se eu tirasse meus filhos pelas janela, eu nunca mais veria eles." Ana Lúcia Barbosa Raimundo Pereira - Mãe de Tiago

Passado o susto maior, a família tenta limpar a casa e recuperar os objetos que não foram atingidos pela água. O almoço desta quarta-feira (16) foi em uma escola do distrito. Eles também receberam doações de comida. “Eu não sei nem como seguir em frente, é tudo muito triste. Mas toda ajuda está sendo bem-vinda”, afirma Ana Lúcia.

Doações para a família podem ser feitas por meio do contato pelo telefone (27) 99624 9707.

CHUVA EM NOVA VENÉCIA

Nova Venécia registrou pontos de alagamentos também em Cedrolândia. Até as 11 horas desta quarta (16), seis pessoas estavam desalojadas na cidade. A prefeitura montou uma equipe multidisciplinar para atender a população; aproximadamente 315 imóveis foram atingidos pela inundação.

A administração municipal foi procurada pela reportagem para informações mais atualizadas, mas ainda não houve retorno.