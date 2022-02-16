Jacaré assusta passageiros em terminal do Transcol na Serra

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Na tarde desta quarta-feira (16), passageiros que circulavam pelo Terminal de Jacaraípe, na Serra, ficaram assustados ao encontrar um jacaré próximo a uma grade. Curiosos se aglomeraram para observar o animal.

Acionada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que o jacaré foi avistado por volta das 16h40, mas estava do lado de fora da grade do terminal. "Ele foi resgatado pela fiscalização ambiental da Serra", informou.

Avaliando as imagens, o médico veterinário Yhuri Nóbrega, do Projeto Caiman, suspeita que o animal tenha vindo de uma lagoa próxima e que seja da espécie de papo amarelo, ameaçada de extinção. “Essa espécie é considerada símbolo do nosso Estado, da nossa fauna. É um animal muito importante para proteção dos ambientes naturais. Esse animal agora, provavelmente depois do resgate, será solto no ambiente natural dele, nas lagoas no entorno da Serra”, comentou.