Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Motorista salva seu carro segundos antes de deslizamento em Alegre

Veja o vídeo: morador estava em casa, percebeu que uma barreira iria cair, correu para o veículo, deu marcha à ré e o salvou da destruição

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:38

Públicado em 

17 fev 2022 às 11:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículo estacionado em frente a um imóvel, em Alegre, segundos antes de a barreira desmoronar no local
Veículo estacionado em frente a um imóvel, em Alegre, segundos antes de a barreira desmoronar no local Crédito: Videomonitoramento de Alegre
Foi por pouco, muito pouco. O operador de válvulas Jair Inácio de Vargas Netto, de 33 anos, conseguiu retirar seu carro segundos antes do deslizamento de uma encosta no final da tarde desta quarta-feira (16), em Alegre, no Sul do Estado.
Jair Netto conta que estava em casa na Rua Altir Torres de Oliveira, no bairro Vila do Sul, muito preocupado com o temporal que caía na cidade e que acabou deixando uma pessoa morta. Ele percebeu que havia um pouco de terra deslizando pelo barranco com muitos pontos de água que vinham da rua de cima.
“Sem muita pressa, sem desespero, resolvi retirar o carro. Até entrei correndo no carro, mas não estava preocupado de cair barreira em cima dele. Retirei o veículo para prevenir mesmo”, conta o morador. “Mas eu não imaginava que fosse cair essa quantidade [de terra e água] que caiu'', admitiu.

Veja Também

Vídeo: campo de futebol fica completamente alagado em Alegre

Alegre foi onde mais choveu no ES em 24 horas; cidade tem 154 pessoas fora de casa

Chuva no ES: "Cenário é de destruição", diz prefeito de Alegre

O operador de válvulas diz que deixou o seu veículo em frente ao prédio de um amigo, imaginando que aquele local fosse mais seguro, o que acabou não se confirmando. “Foi o tempo de eu tirar o carro e o barranco caiu”, diz, aliviado.
O deslizamento não feriu ninguém, mas provocou estragos no portão do condomínio. “Não aconteceu nada de muito desesperador, mas na hora a vizinha aqui ficou muito preocupada, até mesmo a mãe do dono da casa. Graças a Deus não aconteceu nada demais e está tudo certo.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alerta laranja: chuva e ventos de até 100 km/h previstos para o ES

Chuva e mortes em Petrópolis e no ES: não é mais falta de aviso, é falta de ação

Chuva no ES: dia marcado por alagamentos, inundações e duas mortes

Cinco cidades do ES tiveram os maiores acumulados de chuva do país

Veja como doar e ajudar as vítimas da forte chuva em Petrópolis (RJ)

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Alegre chuva Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados