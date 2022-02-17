Motorista salva seu carro segundos antes de deslizamento em Alegre

Foi por pouco, muito pouco. O operador de válvulas Jair Inácio de Vargas Netto, de 33 anos, conseguiu retirar seu carro segundos antes do deslizamento de uma encosta no final da tarde desta quarta-feira (16), em Alegre
, no Sul do Estado
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“Sem muita pressa, sem desespero, resolvi retirar o carro. Até entrei correndo no carro, mas não estava preocupado de cair barreira em cima dele. Retirei o veículo para prevenir mesmo”, conta o morador. “Mas eu não imaginava que fosse cair essa quantidade [de terra e água] que caiu'', admitiu.
O operador de válvulas diz que deixou o seu veículo em frente ao prédio de um amigo, imaginando que aquele local fosse mais seguro, o que acabou não se confirmando. “Foi o tempo de eu tirar o carro e o barranco caiu”, diz, aliviado.
O deslizamento não feriu ninguém, mas provocou estragos no portão do condomínio. “Não aconteceu nada de muito desesperador, mas na hora a vizinha aqui ficou muito preocupada, até mesmo a mãe do dono da casa. Graças a Deus não aconteceu nada demais e está tudo certo.”