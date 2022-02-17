Motorista salva seu carro segundos antes de deslizamento em Alegre

Veículo estacionado em frente a um imóvel, em Alegre, segundos antes de a barreira desmoronar no local Crédito: Videomonitoramento de Alegre

Foi por pouco, muito pouco. O operador de válvulas Jair Inácio de Vargas Netto, de 33 anos, conseguiu retirar seu carro segundos antes do deslizamento de uma encosta no final da tarde desta quarta-feira (16), em Alegre , no Sul do Estado

Jair Netto conta que estava em casa na Rua Altir Torres de Oliveira, no bairro Vila do Sul, muito preocupado com o temporal que caía na cidade e que acabou deixando uma pessoa morta . Ele percebeu que havia um pouco de terra deslizando pelo barranco com muitos pontos de água que vinham da rua de cima.

“Sem muita pressa, sem desespero, resolvi retirar o carro. Até entrei correndo no carro, mas não estava preocupado de cair barreira em cima dele. Retirei o veículo para prevenir mesmo”, conta o morador. “Mas eu não imaginava que fosse cair essa quantidade [de terra e água] que caiu'', admitiu.

O operador de válvulas diz que deixou o seu veículo em frente ao prédio de um amigo, imaginando que aquele local fosse mais seguro, o que acabou não se confirmando. “Foi o tempo de eu tirar o carro e o barranco caiu”, diz, aliviado.