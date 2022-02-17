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Novo aviso do Inmet

Alerta laranja: chuva e ventos de até 100 km/h previstos para o ES

O aviso na coloração laranja é o segundo na escala de classificação do órgão, que tem as cores amarela, laranja e vermelha para definir a gravidade dos alertas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:12
Alerta laranja: chuva e ventos de até 100 kh/h previstos em todo o ES
Alerta laranja: chuva e ventos de até 100 km/h previstos em todo o ES Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para chuva intensa, desta vez, válido para todo o Espírito Santo. Estão previstos grandes acumulados de chuva e ventos intensos nas cidades capixabas até as 10h20 de sexta-feira (18).
O aviso laranja é o segundo na escala de classificação do Inmet, que ainda tem as cores amarela e vermelha para definir a gravidade dos alertas. Nessas cidades em laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam entre 60 e 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Chuva e ventos de até 100 km por hora previstos para o ES

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