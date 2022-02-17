Alerta laranja: chuva e ventos de até 100 km/h previstos para o ES

O aviso laranja é o segundo na escala de classificação do Inmet, que ainda tem as cores amarela e vermelha para definir a gravidade dos alertas. Nessas cidades em laranja, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos ficam entre 60 e 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.