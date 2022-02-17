Vídeo: campo de futebol fica completamente alagado em Alegre

A imagem enviada pelo Jair Oliveira, ouvinte da Rádio CBN Vitória 92,5 FM, impressiona. A rua lateral, que dá acesso ao campo de futebol, parece ser um rio.

Campo de futebol fica completamente alagado em Alegre Crédito: Montagem| A Gazeta/ Reprodução

Segundo a Prefeitura de Alegre, nesta quinta-feira (17), uma força-tarefa foi formada para realizar um levantamento e avaliar os danos, entre eles: famílias atingidas, ruas alagadas, inúmeras ruas obstruídas e ilhadas, pontes danificadas, queda de árvores e ruas sem energia. A prefeitura informou ainda que não conseguiu verificar as localidades rurais do município.

Várias cidades ao redor de Alegre se prontificaram a ajudar nos trabalhos.

MORTE DE EX-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

Até o momento, Alegre registrou uma morte por soterramento. A vítima é o aposentado José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade, que foi atingido por um muro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O muro cedeu, ele estava no lado de fora da residência e acabou atingido.

AULAS SUSPENSAS