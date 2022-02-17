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Forte temporal

Vídeo: campo de futebol fica completamente alagado em Alegre

Segundo a prefeitura, nesta quinta (17), uma força-tarefa foi formada para realizar um levantamento e avaliar os danos; homem morreu soterrado na cidade

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:33
O estádio do Comercial Atlético Clube, no Centro do município de Alegre, na Região do Caparaó, ficou coberto pela água, na forte chuva desta quarta-feira (16). O município foi o que registrou o maior volume de chuvas em 24 horas, com 114 milímetros, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados nesta quinta-feira (17).
A imagem enviada pelo Jair Oliveira, ouvinte da Rádio CBN Vitória 92,5 FM, impressiona. A rua lateral, que dá acesso ao campo de futebol, parece ser um rio.
Campo de futebol é completamente alagado em Alegre
Campo de futebol fica completamente alagado em Alegre Crédito: Montagem| A Gazeta/ Reprodução
Segundo a Prefeitura de Alegre, nesta quinta-feira (17), uma força-tarefa foi formada para realizar um levantamento e avaliar os danos, entre eles: famílias atingidas, ruas alagadas, inúmeras ruas obstruídas e ilhadas, pontes danificadas, queda de árvores e ruas sem energia. A prefeitura informou ainda que não conseguiu verificar as localidades rurais do município.
Várias cidades ao redor de Alegre se prontificaram a ajudar nos trabalhos.

MORTE DE EX-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

Até o momento, Alegre registrou uma morte por soterramento. A vítima é o aposentado José Luiz Albani, ex-secretário de Agricultura da cidade, que foi atingido por um muro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O muro cedeu, ele estava no lado de fora da residência e acabou atingido.

AULAS SUSPENSAS

Na cidade, 130 pessoas estão desalojados e 24, estão desabrigados. Por conta das escolas que também foram atingidas, o município suspendeu as aulas nesta quinta-feira.

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