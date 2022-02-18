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Sul do ES

Prédio da secretaria de Saúde de Alegre é interditado após chuva

Depois da enxurrada de quarta-feira (16) no município, que deixou uma pessoa morta e vários moradores fora de casa, imóvel foi afetado por um rachadura

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2022 às 10:37
O imóvel, que fica no centro da cidade, foi interditado na quinta-feira (17) por conta de uma rachadura em parede
O imóvel, que fica no Centro da cidade, foi interditado na quinta-feira (17) por conta de uma rachadura Crédito: Gustavo Ribeiro
Após a forte chuva que assolou a cidade de Alegre, no Sul do Espírito Santo, com alagamentos e deslizamentos de terra, na quarta-feira (16), o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde foi interditado. Os documentos e os móveis da pasta foram realocados no hospital do município.
O imóvel, que fica no Centro da cidade, foi interditado na quinta-feira (17), por conta de uma rachadura em parede. Segundo o secretário de Saúde, Emerson Gomes Alves, a medida foi orientada pela Defesa Civil do Estado, que está atuando no município desde a enxurrada.
“Nós fomos pegos de surpresa. Estávamos trabalhando e um funcionário ligou avisando. Vimos uma rachadura numa parede e uma dilatação considerável, o prédio sofreu um abalo, cedeu um pouco. A Defesa Civil estadual nos orientou a deixar o prédio”, afirmou.
O secretário solicitou a ajuda de outros funcionários da prefeitura e o prédio foi desocupado. “A vida da secretaria esta aí, uma situação muito triste. Estamos abrigando tudo no hospital Casa de Caridade São José”, afirmou Emerson Gomes Alves.
Até o momento, não há informação de onde será o atendimento do serviço neste período.  
Prédio da secretaria de Saúde de Alegre é interditado após chuva

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