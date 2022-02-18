Prédio da secretaria de Saúde de Alegre é interditado após chuva

O imóvel, que fica no Centro da cidade, foi interditado na quinta-feira (17) por conta de uma rachadura Crédito: Gustavo Ribeiro

Após a forte chuva que assolou a cidade de Alegre , no Sul do Espírito Santo, com alagamentos e deslizamentos de terra, na quarta-feira (16), o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde foi interditado. Os documentos e os móveis da pasta foram realocados no hospital do município.

O imóvel, que fica no Centro da cidade, foi interditado na quinta-feira (17), por conta de uma rachadura em parede. Segundo o secretário de Saúde, Emerson Gomes Alves, a medida foi orientada pela Defesa Civil do Estado, que está atuando no município desde a enxurrada.

“Nós fomos pegos de surpresa. Estávamos trabalhando e um funcionário ligou avisando. Vimos uma rachadura numa parede e uma dilatação considerável, o prédio sofreu um abalo, cedeu um pouco. A Defesa Civil estadual nos orientou a deixar o prédio”, afirmou.

O secretário solicitou a ajuda de outros funcionários da prefeitura e o prédio foi desocupado. “A vida da secretaria esta aí, uma situação muito triste. Estamos abrigando tudo no hospital Casa de Caridade São José”, afirmou Emerson Gomes Alves.

Até o momento, não há informação de onde será o atendimento do serviço neste período.