Bombeiros do ES encontram corpos de crianças nos escombros em Petrópolis

Bombeiros capixabas chegam a Petrópolis para reforçar buscas por vítimas das chuvas Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, os militares participam das buscas desde às 5h. O auxílio capixaba conta com nove homens, dois cães farejadores e três viaturas. Uma das equipes é especializada em salvamento em situações de soterramento e águas rápidas.

Your browser does not support the video tag.

"Logo na manhã de hoje, nossos dois cães conseguiram farejar e chegar ao ponto em que estavam soterradas duas crianças. A situação é muito triste na cidade de Petrópolis vivida pelas nossas equipes", afirmou o tenente-coronel Wagner, em vídeo divulgado pelo governo do Estado.

Your browser does not support the video tag.

Segundo a corporação, os bombeiros capixabas estão atuando no Centro de Petrópolis e foram convidados por um morador da cidade a pernoitar na residência dele.

Bombeiros capixabas auxiliam em resgate em Petrópolis

TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS

O temporal que provocou deslizamentos e alagamentos, destruindo parcialmente a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, teve início na última terça-feira (15). Foi a pior chuva dos últimos 90 anos, deixando, até o momento 136 pessoas mortas.

Já são quatro dias de buscas pelas vítimas que podem estar soterradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 pessoas foram resgatadas e 213 ainda estão desaparecidas. A Corporação acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama e dos escombros.