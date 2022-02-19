Bombeiros do ES encontram corpos de crianças nos escombros em Petrópolis

Três equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo chegaram na madrugada deste sábado (19) à cidade Petrópolis, no Rio de Janeiro, para auxiliar nas buscas das vítimas da chuva. Durante trabalho realizado nesta manhã, cães farejadores enviados pelo Estado encontraram corpos de duas crianças que estavam soterradas em escombros.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, os militares participam das buscas desde às 5h. O auxílio capixaba conta com nove homens, dois cães farejadores e três viaturas. Uma das equipes é especializada em salvamento em situações de soterramento e águas rápidas.
"Logo na manhã de hoje, nossos dois cães conseguiram farejar e chegar ao ponto em que estavam soterradas duas crianças. A situação é muito triste na cidade de Petrópolis vivida pelas nossas equipes", afirmou o tenente-coronel Wagner, em vídeo divulgado pelo governo do Estado.
Segundo a corporação, os bombeiros capixabas estão atuando no Centro de Petrópolis e foram convidados por um morador da cidade a pernoitar na residência dele.
Bombeiros capixabas auxiliam em resgate em Petrópolis
TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS
O temporal que provocou deslizamentos e alagamentos, destruindo parcialmente a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, teve início na última terça-feira (15). Foi a pior chuva dos últimos 90 anos, deixando, até o momento 136 pessoas mortas.
Já são quatro dias de buscas pelas vítimas que podem estar soterradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 pessoas foram resgatadas e 213 ainda estão desaparecidas. A Corporação acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama e dos escombros.
Cerca de 400 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. A Polícia Civil do RJ também montou uma força-tarefa na cidade. São cerca de 200 policiais, peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia, servidores de cartório e de diversas delegacias da Região Serrana.