Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no RJ

Bombeiros do ES encontram corpos de crianças nos escombros em Petrópolis

Cães farejadores enviados pelo Estado localizaram, na manhã deste sábado (19), duas crianças sem vida que estavam soterradas. Temporal na cidade fluminense já causou 136 mortes
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

19 fev 2022 às 12:25

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 12:25

Nove homens e dois cães farejadores
Bombeiros capixabas chegam a Petrópolis para reforçar buscas por vítimas das chuvas Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
Três equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo chegaram na madrugada deste sábado (19) à cidade Petrópolis, no Rio de Janeiro, para auxiliar nas buscas das vítimas da chuva. Durante trabalho realizado nesta manhã, cães farejadores enviados pelo Estado encontraram corpos de duas crianças que estavam soterradas em escombros.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, os militares participam das buscas desde às 5h. O auxílio capixaba conta com nove homens, dois cães farejadores e três viaturas. Uma das equipes é especializada em salvamento em situações de soterramento e águas rápidas.
"Logo na manhã de hoje, nossos dois cães conseguiram farejar e chegar ao ponto em que estavam soterradas duas crianças. A situação é muito triste na cidade de Petrópolis vivida pelas nossas equipes", afirmou o tenente-coronel Wagner, em vídeo divulgado pelo governo do Estado.
Segundo a corporação, os bombeiros capixabas estão atuando no Centro de Petrópolis e foram convidados por um morador da cidade a pernoitar na residência dele.

Bombeiros capixabas auxiliam em resgate em Petrópolis

TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS

O temporal que provocou deslizamentos e alagamentos, destruindo parcialmente a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, teve início na última terça-feira (15). Foi a pior chuva dos últimos 90 anos, deixando, até o momento 136 pessoas mortas.
Já são quatro dias de buscas pelas vítimas que podem estar soterradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 pessoas foram resgatadas e 213 ainda estão desaparecidas. A Corporação acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama e dos escombros.
Cerca de 400 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. A Polícia Civil do RJ também montou uma força-tarefa na cidade. São cerca de 200 policiais, peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia, servidores de cartório e de diversas delegacias da Região Serrana.

Veja Também

Governo deve liberar quase R$ 500 milhões após chuvas em Petrópolis

Chuva e mortes em Petrópolis e no ES: não é mais falta de aviso, é falta de ação

Veja como doar e ajudar as vítimas da forte chuva em Petrópolis (RJ)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros chuva espírito santo Petrópolis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados