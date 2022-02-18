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ES envia ajuda a Petrópolis para reforçar buscas por vítimas da chuva

Auxílio capixaba contará com bombeiros e cães farejadores. Temporal na cidade fluminense já causou 130 mortes; 218 pessoas estão desaparecidas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:37
Espírito Santo está enviando integrantes do Corpo de Bombeiros para ajudar os trabalhos de buscas  em Petrópolis – cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, onde um temporal na última terça-feira (15) já deixou 130 mortos e 218 desaparecidos. O reforço capixaba  também inclui cães farejadores e equipamentos.  
ES envia ajuda a Petrópolis para reforçar buscas por vítimas da chuva
No dia seguinte às fortes chuvas, o governador Renato Casagrande prestou solidariedade e colocou a corporação à disposição das autoridades fluminenses. No início da tarde desta sexta-feira (18), ele afirmou ter recebido um pedido de ajuda e confirmou o envio de um efetivo para a região.
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), as equipes capixabas já estão a caminho de Petrópolis. São dois grupos especializados em buscas com cães e um terceiro especialista em salvamento em situações de soterramento e águas rápidas. Ao todo, estão sendo enviados:
  • Nove bombeiros militares;
  • Dois cães farejadores;
  • Um micro-ônibus com tração nas quatro rodas (4x4);
  • Duas caminhonetes com tração nas quatro rodas (4x4).
Equipes do Corpo de Bombeiros foram para Petrópolis nesta sexta-feira (18), assim como duas caminhonetes e um micro-ônibus
Equipes do Corpo de Bombeiros foram para Petrópolis nesta sexta-feira (18), assim como duas caminhonetes e um micro-ônibus Crédito: Divulgação | SESP
Quem também quiser ajudar as vítimas em Petrópolis pode fazer doações, tanto em mantimentos, roupas e objetos, quanto em dinheiro. Para conferir como doar, basta clicar aqui. Há várias instituições que fazem essa intermediação para esse providencial apoio.

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