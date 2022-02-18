O Espírito Santo está enviando integrantes do Corpo de Bombeiros para ajudar os trabalhos de buscas em Petrópolis – cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, onde um temporal na última terça-feira (15) já deixou 130 mortos e 218 desaparecidos. O reforço capixaba também inclui cães farejadores e equipamentos.
ES envia ajuda a Petrópolis para reforçar buscas por vítimas da chuva
No dia seguinte às fortes chuvas, o governador Renato Casagrande prestou solidariedade e colocou a corporação à disposição das autoridades fluminenses. No início da tarde desta sexta-feira (18), ele afirmou ter recebido um pedido de ajuda e confirmou o envio de um efetivo para a região.
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), as equipes capixabas já estão a caminho de Petrópolis. São dois grupos especializados em buscas com cães e um terceiro especialista em salvamento em situações de soterramento e águas rápidas. Ao todo, estão sendo enviados:
- Nove bombeiros militares;
- Dois cães farejadores;
- Um micro-ônibus com tração nas quatro rodas (4x4);
- Duas caminhonetes com tração nas quatro rodas (4x4).
Quem também quiser ajudar as vítimas em Petrópolis pode fazer doações, tanto em mantimentos, roupas e objetos, quanto em dinheiro. Para conferir como doar, basta clicar aqui. Há várias instituições que fazem essa intermediação para esse providencial apoio.