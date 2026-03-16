Oportunidade

CNH Social 2026: 9 mil vagas para tirar carteira de motorista de graça

As inscrições do programa já estão abertas pelo site www.detran.es.gov.br com inscrição até o dia 31 de março; confira o passo a passo e os prazos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:30

O CNH Social 2026 oferta 9 mil vagas gratuitas aos interessados em tirar a habilitação, mudar ou trocar de categoria Crédito: Divulgação/Shutterstock

As inscrições para o programa CNH Social 2026 do Governo do Espírito Santo estão abertas, com 9 mil vagas gratuitas. Os interessados podem se inscrever para a primeira habilitação, mudança ou inclusão de categoria desta segunda-feira (16) até 31 de março no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran | ES).

A lista com os selecionados e os suplentes será publicada no site do órgão estadual em 16 de abril. O diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira falou, em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que as aulas para os beneficiados vão seguir a nova legislação nacional para tirar a carteira de habilitação.

Outra novidade é a ampliação de vagas em comemoração ao mês da mulher. Vieira detalhou que 15% delas — ou seja, 1.350 oportunidades — serão destinadas exclusivamente para aquelas que são quilombolas, trabalham na agricultura familiar e são pescadoras artesanais, sendo 5% (450 vagas) para cada grupo.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o interessado deve ter renda menor do que dois salários mínimos e estar inscrito no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), com registro feito até 13 de fevereiro de 2026. Estando dentro dos requisitos, é necessário então acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal e inserir as informações pessoais solicitadas.

Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico. Serão considerados os cadastros ativos no CadÚnico aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro. Após inserir as informações pessoais, a pessoa deve selecionar a categoria desejada.

Categorias disponíveis

Primeira habilitação, Categoria A (moto) ou primeira habilitação, Categoria B (carro), para quem ainda não é habilitado.

Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar adição de Categoria A (moto), adição de Categoria B (carro), mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta).



Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida. As vagas são distribuídas da seguinte forma: 40% para a primeira habilitação (B); 20% para a adição de categoria A ou B; e 40% para a mudança de categoria D ou E.

Além da oferta da habilitação, o programa CNH Social também tem o objetivo de capacitar e qualificar os condutores, a fim de profissionalizá-los e aumentar a empregabilidade, por meio da oferta de cursos especializados para condutores profissionais previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Também é ofertada a atualização desses cursos para os beneficiários que já os possuem e estão com a validade vencida.

Por ano, são oferecidas mil vagas nos seguintes cursos: Transporte de Produtos Perigosos, Transporte Escolar, Transporte de Passageiros, Transporte de Carga Indivisível, Transporte de Veículos de Emergência, Mototáxi e Motofrete.

Nova legislação do CNH

Em janeiro deste ano, entraram em vigor as novas regras para conseguir a CNH no Brasil. Entre as mudanças estão a diminuição na quantidade de aulas práticas e retirada da baliza na prova. Givaldou explicou que as mudanças serão aplicadas ao programa.

“O contemplado fará a parte teórica pelo site da Senatran e depois a prova teórica com o Detran-ES. Inicialmente, serão duas provas práticas. Quando terminar, vamos perguntar se o aluno sente que está em condição de fazer a prova. Se não estiver, ele faz mais cinco aulas. Caso reprove, faz mais cinco, podendo chegar a mais cinco, tendo, no total, 12 aulas para ele estar mais preparado”, contou Givaldo.

Resultado e matrícula

Com o resultado em mãos, os contemplados nessa lista devem se atentar para o período de matrícula, que será feito no site do Detran|ES em três etapas de 3 mil beneficiários cada, conforme a classificação dos candidatos e cronograma.

Lote 01 - candidatos classificados de 1 a 3.000: a matrícula será feita a partir das 12h do dia 16 de abril até o dia 2 de maio;

Lote 02 – candidatos classificados de 3.001 a 6.000: a matrícula acontece das 12h do dia 16 de junho até o dia 2 de julho;

Lote 03 – candidatos classificados de 6.001 a 9.000: a matrícula acontece das 12h do dia 16 de agosto até o dia 2 de novembro.

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