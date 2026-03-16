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Transcol vai atender mais bairros de Guarapari a partir de domingo (22)

Transcol vai atender mais bairros de Guarapari a partir de domingo (22)

A linha 672, que sai do Terminal Itaparica, em Vila Velha, terá o trajeto ampliado até o Trevo de Muquiçaba, passando por novos bairros ao longo da Rodovia do Sol, em Guarapari

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:14

Apesar da demanda triplicar, Ceturb não tem data para ampliar linhas do Transcol em Guarapari
Trajeto da linha 672 será ampliado em Guarapari Crédito: RODRIGO GOMES

O Sistema Transcol passará a atender mais bairros em Guarapari a partir do próximo domingo (22). A linha 672, que sai do Terminal Itaparica, em Vila Velha, com destino a Setiba, passará a seguir até o Trevo de Muquiçaba, passando pela Rodovia do Sol na altura de pelo menos mais sete bairros: Santa Mônica, Perocão, Portal, Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista, Aeroporto e Praia do Morro.

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O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no último sábado (14), durante agenda na cidade. A ampliação do trajeto era uma demanda antiga dos moradores, já que antes o transporte coletivo chegava apenas até Setiba, na entrada do município.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi questionada sobre os detalhes da ampliação. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Prefeitura fez solicitação à Ceturb

A ampliação do trajeto foi oficialmente solicitada pela Prefeitura de Guarapari em janeiro do ano passado. Na ocasião, o prefeito se reuniu com o diretor-presidente da Ceturb para tratar do assunto.

“Queremos que o Transcol atenda outros bairros da cidade, facilitando a vida de mais pessoas. Vamos enviar uma solicitação formal à Ceturb para que um estudo seja realizado. Assim, teremos condições de organizar o transporte público municipal com o reforço do Transcol”, afirmou o prefeito na época.

Demanda triplicou em 11 anos

A demanda do Sistema Transcol para Guarapari triplicou nos últimos anos. Em 2014, cerca de 509 passageiros utilizavam diariamente a linha 672 — principal ligação para quem sai de Vila Velha em direção à região central de Guarapari.

Em 2025, o número já era três vezes maior, chegando a 1.552 usuários por dia, segundo dados da Ceturb divulgados na época.

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