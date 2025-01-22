Além de Setiba: Transcol pode ter mais linhas de ônibus em Guarapari

Com a intenção de ampliar os serviços de mobilidade urbana em Guarapari, o prefeito Rodrigo Borges (Republicanos) solicitou à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) a ampliação das linhas do Sistema Transcol na Cidade Saúde.
Na manhã desta quarta-feira (22), o gestor municipal se reuniu com o diretor-presidente da pasta estadual para tratar de mais linhas além da 672, que faz o trajeto do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, até o Trevo de Setiba, na Rodovia do Sol, já nos limites de Guarapari.
“Nós queremos que o Transcol atenda outros bairros da cidade, facilitando a vida de mais pessoas. Vamos enviar uma solicitação formal à Ceturb para que um estudo seja feito. Assim, teremos condições de ordenar o transporte público municipal com o reforço do Transcol", divulgou o prefeito, em comunicado compartilhado após a reunião.
"Guarapari já faz parte da Grande Vitória, temos a extensão até Setiba e, com o estudo técnico, teremos o respaldo necessário para ampliar e oferecer mais linhas para a cidade", completou Marcelo Campos.