Chuva em São José do Calçado deixa 500 famílias desalojadas, diz prefeitura

Rua completamente alagada em São José do Calçado Crédito: Divulgação/Prefeitura de São José do Calçado

A forte chuva no Sul do Estado , na noite de sábado (19), teve como consequência ruas alagadas, estradas interditadas, queda de energia e pessoas que precisaram deixar suas casas. Uma das cidades mais afetadas é São José do Calçado . Segundo a prefeitura, cerca de 500 famílias estão desalojadas.

Os distritos de Alto Calçado (São Benedito) e Airituba (Palmital) foram os mais afetados. De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, foram mais de quatro horas de precipitação intensa em São José do Calçado.

O último boletim da Defesa Civil Estadual, publicado às 11h deste domingo, registra que o acumulado de chuva na cidade em 24 horas foi de 43,60 mm, um dos maiores do Estado no período. Uma grande quantidade de água escoou simultaneamente para a sede do município, alagando vários pontos e causando prejuízos na zona urbana e rural.

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Segundo o secretário de Agricultura do município, Abner Castelão, equipes estão desde as primeiras horas da manhã trabalhando para remover barreiras e retomar o acesso às estradas rurais.

“Temos uma equipe com motosserras e caminhões retirando as árvores que estão obstruindo as estradas. Como a chuva foi intensa, pedimos paciência à população porque ainda temos muito trabalho pela frente. O estrago foi grande”, informou o secretário.

A previsão do tempo indica a possibilidade de mais chuvas intensas para o município neste domingo.

A Secretaria de Assistência Social informou que está nas ruas realizando um levantamento das famílias atingidas pela inundação e que já se encontra oferecendo todo o amparo que se fizer necessário por meio de visitas, socorros emergenciais e distribuição de alimentos, destinados ao atendimento para as pessoas que tiveram danos - oriundos das chuvas - em suas residências.

Toda a equipe de plantão da Saúde está atuando neste domingo, segundo a prefeitura. Todos os Programas de Saúde da Família (PSF) estarão funcionando durante todo o período de crise.

MIMOSO DO SUL

Em Mimoso do Sul , na noite de sábado, as pancadas vieram em intervalos e duraram cerca de 40 minutos. É a cidade com o maior acumulado de chuva em 24 horas, até as 11 horas deste domingo, tendo 96,80 mm, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.

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No momento, 26 pessoas estão desalojadas, instaladas na casa de parentes e amigos. Após o Rio Muqui do Sul ter transbordado, diversas ruas da sede do município ficaram alagadas.

A situação também é complicada no interior: a estrada que liga Santo Antônio do Muqui a Conceição do Muqui, a ES 391, está interditada por conta da quantidade de água e a queda de barreiras. Nesta última localidade, a rede elétrica também ficou danificada.

“Encaminhamos um ofício solicitando máquinas e também ajuda humanitária. Há um Disque emergência para receber informações. Nesta segunda-feira vamos iniciar a limpeza da cidade. A gente pede compreensão, vamos chegar a todos os pontos”, disse o vice-prefeito Paulinho Barros (sem partido).

O número do Disque-Emergência de Mimoso do Sul é: (28) 99934-7618, é possível acioná-lo por WhatsApp e ligações.

BOM JESUS DO NORTE

O Rio Itabapoana chegou a 4,20 metros e transbordou na cidade. A cota de inundação é de 2,10 metros. De acordo com a prefeitura, o nível se mantém estável nas últimas horas, neste domingo.

Segundo a prefeitura, há 820 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas. A Prefeitura disponibilizou um abrigo em uma creche para atender esta população. Bom Jesus do Norte tem 25 ruas alagadas.

GUAÇUÍ

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