Chuva em São José do Calçado deixa 500 famílias desalojadas, diz prefeitura

A forte chuva no Sul do Estado, na noite de sábado (19), teve como consequência ruas alagadas, estradas interditadas, queda de energia e pessoas que precisaram deixar suas casas. Uma das cidades mais afetadas é São José do Calçado. Segundo a prefeitura, cerca de 500 famílias estão desalojadas.
Os distritos de Alto Calçado (São Benedito) e Airituba (Palmital) foram os mais afetados. De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, foram mais de quatro horas de precipitação intensa em São José do Calçado.
O último boletim da Defesa Civil Estadual, publicado às 11h deste domingo, registra que o acumulado de chuva na cidade em 24 horas foi de 43,60 mm, um dos maiores do Estado no período. Uma grande quantidade de água escoou simultaneamente para a sede do município, alagando vários pontos e causando prejuízos na zona urbana e rural.
Segundo o secretário de Agricultura do município, Abner Castelão, equipes estão desde as primeiras horas da manhã trabalhando para remover barreiras e retomar o acesso às estradas rurais.
“Temos uma equipe com motosserras e caminhões retirando as árvores que estão obstruindo as estradas. Como a chuva foi intensa, pedimos paciência à população porque ainda temos muito trabalho pela frente. O estrago foi grande”, informou o secretário.
A previsão do tempo indica a possibilidade de mais chuvas intensas para o município neste domingo.
A Secretaria de Assistência Social informou que está nas ruas realizando um levantamento das famílias atingidas pela inundação e que já se encontra oferecendo todo o amparo que se fizer necessário por meio de visitas, socorros emergenciais e distribuição de alimentos, destinados ao atendimento para as pessoas que tiveram danos - oriundos das chuvas - em suas residências.
Toda a equipe de plantão da Saúde está atuando neste domingo, segundo a prefeitura. Todos os Programas de Saúde da Família (PSF) estarão funcionando durante todo o período de crise.
MIMOSO DO SUL
Em Mimoso do Sul, na noite de sábado, as pancadas vieram em intervalos e duraram cerca de 40 minutos. É a cidade com o maior acumulado de chuva em 24 horas, até as 11 horas deste domingo, tendo 96,80 mm, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual.
No momento, 26 pessoas estão desalojadas, instaladas na casa de parentes e amigos. Após o Rio Muqui do Sul ter transbordado, diversas ruas da sede do município ficaram alagadas.
A situação também é complicada no interior: a estrada que liga Santo Antônio do Muqui a Conceição do Muqui, a ES 391, está interditada por conta da quantidade de água e a queda de barreiras. Nesta última localidade, a rede elétrica também ficou danificada.
“Encaminhamos um ofício solicitando máquinas e também ajuda humanitária. Há um Disque emergência para receber informações. Nesta segunda-feira vamos iniciar a limpeza da cidade. A gente pede compreensão, vamos chegar a todos os pontos”, disse o vice-prefeito Paulinho Barros (sem partido).
O número do Disque-Emergência de Mimoso do Sul é: (28) 99934-7618, é possível acioná-lo por WhatsApp e ligações.
BOM JESUS DO NORTE
O Rio Itabapoana chegou a 4,20 metros e transbordou na cidade. A cota de inundação é de 2,10 metros. De acordo com a prefeitura, o nível se mantém estável nas últimas horas, neste domingo.
Segundo a prefeitura, há 820 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas. A Prefeitura disponibilizou um abrigo em uma creche para atender esta população. Bom Jesus do Norte tem 25 ruas alagadas.
GUAÇUÍ
Na rodovia ES 484, já na chegada de Guaçuí, no sentido São José do Calçado x Guaçuí, parte de uma ponte cedeu e ela está interditada pela Defesa Civil do município. A orientação aos motoristas, como alternativa, é pegar a estrada do Distrito do Café, a rodovia ES 181.