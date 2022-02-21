Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 no ES

Acidente entre carro e caminhão na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma mulher morreu em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão-baú, na BR 101, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21). A vítima era a motorista de um HB20. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 8h20 houve lentidão no tráfego.

O acidente foi no km 401, no sentido Sul. A motorista do veículo HB20, Rita de Cássia Rocha Braga, de 67 anos, morreu no local. De acordo com o motorista do caminhão, Daniel Faé, ele saiu de Vitória e seguia para Cachoeiro de Itapemirim. O motorista contou que tentou jogar o caminhão no acostamento e até buzinar, para evitar a colisão.

“Quando visualizei o carro em questão, ele estava invadindo a contramão. Assim que vi, joguei o caminhão para o acostamento e buzinei para evitar o acidente, mas, infelizmente, ela continuou invadindo e colidiu no caminhão”, contou em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

Idosa morre em batida entre carro e caminhão na BR 101 Crédito: Thales Rodrigues

Em imagens feitas por um internauta logo após a batida, é possível ver a frente do veículo destruída com o impacto. O veículo tem placa de Bom Jesus do Norte. No interior, havia diversas roupas e até eletrodomésticos.

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De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). A perícia também foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O tráfego operou em pare e siga na BR 101 , segundo a concessionária e foi liberado por volta das 12h.