Sargento Marco Romania foi morto em bar de Vitória na quarta-feira (16) Crédito: Reprodução rede social

Segundo o delegado, o homem ainda não foi preso pela Polícia Civil . Brenno Andrade explicou que, durante o sequestro, os criminosos apontaram uma arma contra o juiz e que pediam que ele entregasse a arma dele.

"Um desses criminosos identificados, no início do mês de fevereiro, participou do roubo de um veículo de um magistrado aqui do Espírito Santo. Esse magistrado ficou em posse desses criminosos por aproximadamente uma hora e o relato da vítima é bem aterrorizante. A todo o momento os criminosos apontavam a arma para ele e solicitavam que o magistrado entregassem a arma dele", disse.

Your browser does not support the audio element. Envolvido na morte de PM em Vitória participou de sequestro de juiz em Cariacica

Na ocasião, o juiz foi sequestrado por dois homens armados ao deixar uma agência do Banco do Brasil. De acordo com informações que constam do boletim de ocorrência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o juiz tinha acabado de sair do local de trabalho para ir ao banco.

Também segundo boletim, o magistrado teve o veículo Etios Sedan roubado, bem como um celular, documentos pessoais e R$ 700 em espécie. Ele foi conduzido pelos suspeitos sob ameaças de arma de fogo até o bairro Joana D'arc, em Vitória, onde foi liberado.

CASO ROMANIA: POLÍCIA INVESTIGA LATROCÍNIO

Brenno Andrade argumentou que os dois envolvidos no caso, que foram detidos até o momento, - o motorista do carro utilizado para fuga no crime e um adolescente - alegaram que iriam roubar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, que estava fechada. Eles, então, rodaram por vários bairros procurando um estabelecimento para ser alvo, até que se depararam com o bar em Joana D'arc.

"Eles alegam que foram fazer um assalto em uma distribuidora de bebidas em Cariacica, esse depósito estaria fechado, então eles começaram a rodar procurando um estabelecimento comercial, encontraram um em Joana D’arc e efetuaram o roubo. Em um primeiro momento, causou estranheza a participação de cinco indivíduos em um roubo de um bar pequeno, com poucas pessoas dentro, mas, neste momento, a gente trabalha com a hipótese de latrocínio", contou o delegado.

"Desde o primeiro momento, eles alegam que seria um roubo e o fato não teria acontecido com relação ao exercício da função do policial militar. O caso concreto hoje é de que se trata de um latrocínio, não uma execução. Mas essa afirmação só saberemos ao final do inquérito policial após prender todos os criminosos"" Brenno Andrade - Delegado da DRCCP

De acordo com Brenno Andrade, o adolescente apreendido pela Polícia Civil assumiu a autoria dos disparos contra o sargento Romania. O delegado pontuou, porém, que a polícia ainda investiga se ele de fato teve envolvimento no crime ou se foi utilizado como uma espécie de "bode expiatório". Ele afirmou que todos os investigados foram identificados e têm passagem na polícia por roubo.

"A Polícia Civil vai identificar se esse menor realmente esteve no local ou se ele foi apresentado como uma desculpa para tentar tirar a responsabilidade criminal dos outros maiores. A polícia tem a identificação dessas outras pessoas. Então, a polícia oportuniza essas outras pessoas que se apresentam à polícia através de um advogado, através dos familiares. Vamos prendê-los, é questão de tempo", argumentou o delegado.

Arma utilizada no crime (esquerda) e arma do sargento (direita) foram entregues à polícia Crédito: Daniel Pasti

Segundo Brenno Andrade, o adolescente narra que houve uma confusão que culminou na morte do sargento. Ele ressaltou, porém, que o depoimento do menor ainda será comparado aos depoimentos do motorista preso, das testemunhas e dos outros envolvidos, quando forem detidos.

"A versão dele tem que ser confrontada com a das testemunhas, com a do motorista e com os outros indivíduos que vão ser presos. Ele fala que teria sido responsável pelos disparos, que teria acontecido um embate com o policial militar, mas a polícia tem que ver os detalhes. A alegação dele é que houve uma confusão, que ele teria percebido que o policial estava esboçando uma reação e atirou", detalhou o delegado.

O CRIME

O sargento da PM estava em um bar de Joana D'arc, na Capital, quando foi baleado por bandidos, na noite da última quarta-feira (16). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, o militar foi atingido por três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

Uma câmera de videomonitoramento de um comércio na região flagrou o momento em que suspeitos fugiram do bar. As imagens auxiliam a polícia nas investigações. Assista:

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O QUE DISSE A PM

"Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.