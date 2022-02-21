Envolvido em morte de PM em Vitória tem prisão preventiva decretada

Chegada de suspeito de envolvimento no assassinato do sargento Romania Crédito: Caíque Verli

Alexandre Ramalho explicou que Antônio Marcos é usuário de drogas e tem envolvimento com o tráfico. O secretário explicou que ele era motorista de transporte particular por aplicativo, mas que, desde 2017, não tinha vínculo com nenhuma empresa.

"O motorista de um veículo que deu fuga foi detido, está preso e foi convertida a prisão em preventiva dele. É usuário de entorpecentes, fazia a ‘correria’ para o tráfico e, naquele dia, nos relata que foram assaltar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, mas essa distribuidora estava fechada. Na volta, eles então resolvem atacar aquele estabelecimento. Ele fica no veículo e não sabe o que aconteceu lá dentro", disse.

Assista abaixo: Antônio Marcos foi preso na sexta-feira (18), após uma ação conjunta da Guarda Municipal de Vitória, Polícia Militar Polícia Civil. Ele foi identificado ao passar de carro por um dos cercos eletrônicos da Capital. Um vídeo divulgado pela Guarda Municipal mostra o veículo, de cor prata, sendo acompanhado pelo sistema de segurança do cerco inteligente.

Segundo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, a prisão de Antônio Marcos aconteceu depois que o veículo foi identificado pelo cerco inteligente da Guarda Municipal. Ele explicou que o carro foi identificado, inserido no sistema de segurança da prefeitura e, a partir disso, monitorado pela corporação.

"Identificamos um veículo suspeito e a placa desse veículo foi inserida no sistema de controle de tráfego da cidade, o cerco inteligente de segurança. Na tarde de sexta-feira (18), esse veículo foi visto trafegando pela cidade de Vitória. As equipes da guarda foram acionadas e, imediatamente, iniciou um trabalho de perseguição. O veículo foi localizado na praça de Itararé. As força de segurança foram acionadas e foi feita a detenção desse suspeito, quando retornava ao veículo", narrou o prefeito.

Sargento Marco Romania, morto em bar de Vitória na última quarta-feira (16) Crédito: Reprodução rede social

O suspeito de participação na morte do sargento chegou dentro de uma viatura à Divisão Patrimonial por volta das 21h de sexta-feira. Ele estava algemado, com o rosto coberto e usava também um colete da Polícia Civil. Segundo a corporação, ele confessou a participação na morte do sargento Romania.

Antes de ser encaminhado à delegacia, o suspeito percorreu, com agentes, alguns locais onde os autores do crime poderiam estar. Nenhum deles, contudo, foi localizado até o momento.

O CRIME

O sargento da PM estava em um bar de Joana D'arc, na Capital, quando foi baleado por bandidos, na noite da última quarta-feira (16). Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, o militar foi atingido por três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

Uma câmera de videomonitoramento de um comércio na região flagrou o momento em que suspeitos fugiram do bar. As imagens auxiliam a polícia nas investigações. Assista:

Your browser does not support the video tag.

O QUE DISSE A PM

"Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana d'Arc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.