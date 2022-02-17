"Crime bárbaro, uma afronta", diz secretário de Segurança sobre morte de PM no ES

Alexandre Ramalho, em entrevista sobre a morte do Sargento Romania Crédito: Reprodução TV Gazeta e rede social | Montagem A Gazeta

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, definiu como "bárbaro" e uma "afronta" o assassinato do sargento da Polícia Militar Marco Romania. O policial foi assassinado com três tiros dentro de um bar , na noite desta quarta-feira (16), em Joana D'arc, Vitória. A corporação informou que ele chegou a ser socorrido, mas teve a morte constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo Ramalho, o caso é tratado, em um primeiro momento, como latrocínio.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (17), Ramalho lamentou a morte de Romania e destacou o trabalho do militar. "O sargento Romania era um excelente profissional, um camarada amigo, prestador de serviço nas comunidades. Uma perda lastimável para toda a segurança pública do Estado", disse.

O secretário explicou que as primeiras informações dão conta de que dois ou três indivíduos chegaram ao estabelecimento onde Romania assistia a uma partida de futebol com amigos e anunciaram um assalto.

"O bar já estava fechando, já havia acabado o jogo que eles assistiam e, nesse momento, aproximam-se dois, três indivíduos armados com pistolas, já determinando que as pessoas levantassem as suas blusas. Conduzem um grupo para a cozinha e o sargento vai para a despensa com outro criminoso e, em segundos, se ouve três estampidos", afirmou o secretário.

Segundo Ramalho, a perícia informou que foram três disparos: um no pescoço, um na cabeça e outro na nuca.

"Uma covardia violenta, possivelmente esse da nuca pode ser no momento em que ele já estivesse caindo, então um crime bárbaro. E o que fica é um tema muito caro para a segurança pública, para a população capixaba, para o governo do Estado, porque a morte de um policial é uma afronta violenta, porque nós somos contratados para levar segurança à população capixaba. Então fica uma consternação muito grande", destacou.

Sargento Marco Romania Crédito: Reprodução rede social

O CRIME

Marco Romania morreu após ser baleado em um bar na noite desta quarta-feira (16, no bairro Joana D'arc, em Vitória. O caso foi confirmado pelo presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, à reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (17).

Em nota, ele informou que a associação acompanha o caso e lamentou a morte do policial. "Nós estamos acompanhando essa situação desde da hora que aconteceu o fato. A princípio a prioridade da associação é dar todo o apoio à família nesse momento tão difícil, e cobrar as autoridades que seja dada uma resposta rápida e enérgica, para que crimes como esse não virem rotina", finalizou.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a corporação.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou.

O QUE DIZ A PM

Também por nota, a Polícia Militar se manifestou sobre o caso. Veja na íntegra.

Por volta das 23h desta última quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de latrocínio no bairro Joana Darc, em Vitória. No local, foi constatado que um homem, que era um sargento da PM, havia sido alvejado pelos criminosos. O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima teve o óbito confirmado no local do fato pelo Samu.

Segundo testemunhas, dois indivíduos armados invadiram o bar exigindo que todos os presentes no estabelecimento fossem para a cozinha. No entanto, enquanto os demais obedeciam às ordens, o PM seguiu para outro cômodo, uma despensa. Neste momento os criminosos teriam feito algumas indagações ao militar e, em seguida, realizado os disparos que alvejaram a vítima.

Os criminosos evadiram-se em um veículo sem levar nada do estabelecimento. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

VITÓRIA DECRETA LUTO DE TRÊS DIAS

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias nas repartições subordinadas ao Poder Executivo Municipal, em razão do falecimento do Sargento Marco Antônio Romania. O Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município de Vitória desta quinta-feira (17).