Criança é atropelada por moto ao sair de escola em Vitória

Uma menina de 9 anos foi atropelada na Avenida Paulino Muller, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória , pouco depois de deixar a escola onde estuda. O acidente ocorreu por volta das 12h desta quarta-feira (16).

Segundo apuração da repórter Any Cometti para a TV Gazeta, a criança estava acompanhada pelo irmão de 12 anos. Imagens de videomonitoramento mostram que a menina atravessa na faixa de pedestres quando foi atropelada.

De acordo com militares à TV Gazeta, o piloto, de 24 anos, que acabou se ferindo também, não possuía habilitação para conduzir moto. Além disso, o documento para dirigir automóveis estava vencido.

Imagem noturna do local onde aconteceu o atropelamento da menina de 9 anos Crédito: Roberto Pratti

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a criança foi levada para Hospital Infantil e teria, segundo testemunhas, escoriações no rosto e pelo corpo.

O condutor da moto foi encaminhado inicialmente para o Pronto Atendimento da Praia do Suá para receber curativos. De lá seria levado para um destacamento da Polícia Militar a fim de fazer um exame de sangue que detectaria se ele estava ou não sob efeito de álcool. Apesar disso, não foi realizado o teste do bafômetro, já que não havia indícios de embriaguez.

Acionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que até o momento não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória.

Por meio de nota enviada às 18 horas, a Polícia Militar informou que a criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. "Além disso, o condutor foi notificado administrativamente pela infração de trânsito. No local, não houve representação contra ele por conta da lesão corporal à vítima, que pode ser feita posteriormente".

OUTRO ACIDENTE NA MESMA AVENIDA

Na mesma avenida, houve um outro acidente, próximo a um conhecido bar do bairro Jucutuquara. Uma motociclista saía do local para fazer o cruzamento a fim de tentar o contorno no sentido Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Segundo apuração da TV Gazeta, o sinal estava aberto para ela, e outro carro avançou e a atingiu em cheio. A mulher foi parar debaixo de outro carro que estava estacionado e teve ferimento grave na cabeça. A vítima estava acordada quando foi socorrida pelo Samu, embora não se saiba se ela estava consciente.

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