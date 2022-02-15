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Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar filha adolescente no ES

O caso aconteceu no Norte do Espírito Santo; vítima tem 16 anos e relatou ter sido abusada desde os 12 anos

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:00
Rio Bananal, Norte do ES
Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Rio Bananal
Um homem de 40 anos foi preso na cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (14), suspeito de estuprar e engravidar a própria filha adolescente.
A informação sobre a prisão foi confirmada com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, nesta terça-feira (15), à reportagem de A Gazeta. Segundo Lucindo, o caso chegou à polícia pelo Conselho Tutelar de Rio Bananal. O delegado afirmou que a jovem teve a criança há cinco dias. 
"Fomos informados sobre uma adolescente grávida no município. Ela deu à luz, mas na hora de registrar a criança, disse não saber quem era o pai. Até que ela contou que poderia ser o próprio pai dela, que a estuprava, e fomos atrás"
Fabrício Lucindo - Delegado
Ainda segundo o delegado, o homem foi transferido para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, nesta terça. 
Por nota, a Polícia Civil explicou que a adolescente tentou esconder a gestação e, quando não foi mais possível, se negou a informar para a família quem era o pai da criança. "A criança nasceu neste mês de fevereiro e só então a jovem revelou para a mãe que tinha sido violentada pelo pai", evidenciou a corporação. 
O Conselho Tutelar informou à reportagem que não pode passar informações sobre a vítima, mas explicou que o caso chegou para os conselheiros nesta segunda-feira (14). Segundo o órgão, a vítima tem 16 anos e os estupros aconteciam desde que ela tinha 12 anos.
A secretária de Assistência Social do município, Larisse Matedi Gusmão, confirmou o caso e disse que a pasta aguarda o encaminhamento oficial do Conselho para prestar todo atendimento à vítima e também à família.
Larisse evidenciou que está tomando conhecimento do caso para saber, inclusive, se a gestação da jovem teve acompanhamento e se ela realizou o pré-natal em alguma unidade de saúde do município.
A identidade do homem não foi divulgada pela Polícia Civil e, como é pai da vítima, também não seria publicada para preservá-la.

CONFESSOU O CRIME

A Polícia Civil informou que o suspeito de 40 anos confessou o crime e pode pegar até 15 anos de prisão. "O caso está sendo concluído e será encaminhado à Justiça. A pena prevista para o crime é de 8 a 15 anos de prisão", diz o texto.
Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar filha adolescente no ES

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