ONG capixaba recebe mais de R$ 1 milhão de gigante de entrega de comida

O Instituto Ponte, organização que atua para promover ascensão social por meio da educação de qualidade e do acompanhamento educacional de longo prazo, anunciou a entrada do iFood como apoiador na categoria Cota Black, com uma doação de R$ 1,24 milhão. O valor é o maior já registrado pela organização em um único ano.





O aporte do iFood, de acordo com o Instituto, viabilizará o atendimento completo de 100 estudantes por um ano, com acesso à educação de qualidade, acompanhamento contínuo e suporte ao desenvolvimento acadêmico e socioemocional, que engloba a possibilidade de bolsas de estudo em escolas particulares para o Ensino Médio, custeio de material didático, uniforme e vale-transporte.





O Instituto Ponte diz que a iniciativa reforça o avanço da ONG na ampliação do seu impacto nacional e na construção de uma base de apoio comprometida com a formação de jovens talentos de baixa renda em todo o país.