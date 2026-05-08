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Coluna Leonel Ximenes

ONG capixaba recebe mais de R$ 1 milhão de gigante de entrega de comida

Organização sem fins lucrativos fundada no ES atua para promover ascensão social por meio da educação de qualidade

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 13:50

Públicado em 

08 mai 2026 às 13:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bartira Almeida (de vermelho), fundadora e presidente do Instituto Ponte, recebe a notícia da doação do iFood no evento Ponte Day, em São Paulo
Bartira Almeida (de vermelho), fundadora e presidente do Instituto Ponte, recebe a notícia da doação do iFood no evento Ponte Day, em São Paulo Divulgação

O Instituto Ponte, organização que atua para promover ascensão social por meio da educação de qualidade e do acompanhamento educacional de longo prazo, anunciou a entrada do iFood como apoiador na categoria Cota Black, com uma doação de R$ 1,24 milhão. O valor é o maior já registrado pela organização em um único ano.


O aporte do iFood, de acordo com o Instituto, viabilizará o atendimento completo de 100 estudantes por um ano, com acesso à educação de qualidade, acompanhamento contínuo e suporte ao desenvolvimento acadêmico e socioemocional, que engloba a possibilidade de bolsas de estudo em escolas particulares para o Ensino Médio, custeio de material didático, uniforme e vale-transporte.


O Instituto Ponte diz que a iniciativa reforça o avanço da ONG na ampliação do seu impacto nacional e na construção de uma base de apoio comprometida com a formação de jovens talentos de baixa renda em todo o país. 

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Para Bartira Almeida, fundadora e presidente da instituição, a nova parceria contribui diretamente para sustentar o crescimento planejado. “Esse apoio fortalece nossa capacidade de expandir com consistência. Até 2030, queremos chegar a 785 alunos e, em um horizonte próximo, estamos nos preparando para atender mil estudantes por um período médio de dez anos”, afirma.


Os alunos também têm acesso a cursos de inglês em escolas parceiras e participam de aulas e projetos no contraturno escolar, tanto presenciais quanto on-line.


“Acreditamos na educação como uma das principais ferramentas de mobilidade social e preparação para o futuro do trabalho”, afirma Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.


Hoje, o Instituto Ponte atende 440 alunos, com origem em 18 Estados e presença nas cinco regiões do Brasil. Entre os resultados, 100% dos estudantes concluem o ensino médio, 93% ingressam na universidade em até um ano após essa etapa e 45% dos universitários, já a partir do segundo ano da graduação, têm renda mensal sete vezes superior à renda per capita familiar.

SOBRE O INSTITUTO PONTE

Fundado em 2014 no Espírito Santo e hoje com atuação nacional, o Instituto Ponte (IP) é uma organização sem fins lucrativos que promove a ascensão social em uma geração, apoiando estudantes talentosos de baixa renda por meio de oportunidades e acesso à educação de qualidade.


A instituição identifica alunos de escolas públicas do 7º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio e oferece oportunidades educacionais, além de acompanhamento acadêmico e socioemocional contínuo, do ensino básico à universidade.


Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Conferência das Nações Unidas (ONU), o IP é reconhecido nacionalmente. Foi eleito sete vezes entre as melhores ONGs do Brasil e recebeu destaque no Prêmio FGV de Responsabilidade Social em 2025. No mesmo ano, 92% dos alunos graduados já registravam renda 6 vezes maior do que a renda familiar.


LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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