ONG capixaba recebe mais de R$ 1 milhão de gigante de entrega de comida

O Instituto Ponte, organização que atua para promover ascensão social por meio da educação de qualidade e do acompanhamento educacional de longo prazo, anunciou a entrada do iFood como apoiador na categoria Cota Black, com uma doação de R$ 1,24 milhão. O valor é o maior já registrado pela organização em um único ano.
O aporte do iFood, de acordo com o Instituto, viabilizará o atendimento completo de 100 estudantes por um ano, com acesso à educação de qualidade, acompanhamento contínuo e suporte ao desenvolvimento acadêmico e socioemocional, que engloba a possibilidade de bolsas de estudo em escolas particulares para o Ensino Médio, custeio de material didático, uniforme e vale-transporte.
O Instituto Ponte diz que a iniciativa reforça o avanço da ONG na ampliação do seu impacto nacional e na construção de uma base de apoio comprometida com a formação de jovens talentos de baixa renda em todo o país.
Para Bartira Almeida, fundadora e presidente da instituição, a nova parceria contribui diretamente para sustentar o crescimento planejado. “Esse apoio fortalece nossa capacidade de expandir com consistência. Até 2030, queremos chegar a 785 alunos e, em um horizonte próximo, estamos nos preparando para atender mil estudantes por um período médio de dez anos”, afirma.
Os alunos também têm acesso a cursos de inglês em escolas parceiras e participam de aulas e projetos no contraturno escolar, tanto presenciais quanto on-line.
“Acreditamos na educação como uma das principais ferramentas de mobilidade social e preparação para o futuro do trabalho”, afirma Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.
Hoje, o Instituto Ponte atende 440 alunos, com origem em 18 Estados e presença nas cinco regiões do Brasil. Entre os resultados, 100% dos estudantes concluem o ensino médio, 93% ingressam na universidade em até um ano após essa etapa e 45% dos universitários, já a partir do segundo ano da graduação, têm renda mensal sete vezes superior à renda per capita familiar.
SOBRE O INSTITUTO PONTE
Fundado em 2014 no Espírito Santo e hoje com atuação nacional, o Instituto Ponte (IP) é uma organização sem fins lucrativos que promove a ascensão social em uma geração, apoiando estudantes talentosos de baixa renda por meio de oportunidades e acesso à educação de qualidade.
A instituição identifica alunos de escolas públicas do 7º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio e oferece oportunidades educacionais, além de acompanhamento acadêmico e socioemocional contínuo, do ensino básico à universidade.
Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Conferência das Nações Unidas (ONU), o IP é reconhecido nacionalmente. Foi eleito sete vezes entre as melhores ONGs do Brasil e recebeu destaque no Prêmio FGV de Responsabilidade Social em 2025. No mesmo ano, 92% dos alunos graduados já registravam renda 6 vezes maior do que a renda familiar.